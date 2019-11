Statistiek: Het jongste podium in de historie van de Formule 1

Max Verstappen pakte officieel zijn tweede pole, evenveel als Gilles Villeneuve, Jean Alesi en Heinz-Harald Frentzen. Verstappen was er wel snel bij om aan te geven dat hij het zelf als zijn derde pole ziet, inclusief Mexico.

Het was de negende Grand Prix op rij zonder pole voor Lewis Hamilton, de langste periode sinds 2011 voor de Brit.

3 / 15

Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Met Romain Grosjean op P8 en Kevin Magnussen op P9 schopte Haas het met beide auto's tot in Q3. Dat gebeurde voor het laatst in de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje in mei.