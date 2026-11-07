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Formule 1 GP van Brazilië
Startopstelling voor de F1 Grand Prix van São Paulo 2026
Lando Norris (McLaren) heeft de poleposition gepakt na de kwalificatie voor de Grand Prix van São Paulo 2026 in de Formule 1. Bekijk de voorlopige startopstelling, in afwachting van de definitieve validatie door de FIA.
Basile Davoine
Bewerkt: 7 nov 2026, 20:45
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1
Lando Norris
(McLaren)
2
Kimi Antonelli
(Mercedes)
3
Liam Lawson
(Racing Bulls)
4
Nico Hülkenberg
(Audi)
5
Isack Hadjar
(Red Bull)
6
Oliver Bearman
(Haas)
7
George Russell (P) +5
(Mercedes)
8
Fernando Alonso
(Aston Martin)
9
Alexander Albon
(Williams)
10
Oscar Piastri
(McLaren)
11
Rafael Câmara
(Haas)
12
Arvid Lindblad
(Racing Bulls)
13
Carlos Sainz
(Williams)
14
Charles Leclerc (P) +10
(Ferrari)
15
Franco Colapinto
(Alpine)
16
Pierre Gasly
(Alpine)
17
Lance Stroll
(Aston Martin)
18
Valtteri Bottas
(Cadillac)
19
Gabriel Bortoleto
(Audi)
20
Lewis Hamilton (P)
(Ferrari)
21
Max Verstappen (P)
(Red Bull)
22
Sergio Pérez (P)
(Cadillac)
George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Max Verstappen en Sergio Pérez zijn bestraft voor het vervangen van motoronderdelen.
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