Formule 1 GP van Las Vegas
Startopstelling Grand Prix van Las Vegas F1 2026
Max Verstappen pakte de pole-position na de kwalificatie voor de Formule 1 Las Vegas Grand Prix van 2026. Bekijk de voorlopige startopstelling, in afwachting van de definitieve bekrachtiging door de FIA.
Basile Davoine
Gepubliceerd: 21 nov 2026, 05:42
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Waar kijk je de race live?
De race in Las Vegas begint zondag 22 november om 05.00 uur Nederlandse tijd. In Las Vegas is het dan zaterdagavond 20.00 uur. Viaplay laat de race live zien met Nederlands commentaar. De voorbeschouwing begint doorgaans een halfuur voor de start. Wie de wekker niet wil zetten, kan de race na afloop in de Viaplay-app terugkijken.
2
George Russell
(Mercedes)
1
Max Verstappen
(Red Bull)
4
Isack Hadjar
(Red Bull)
3
Lando Norris
(McLaren)
6
Kimi Antonelli (P) +5
(Mercedes)
5
Arvid Lindblad
(Racing Bulls)
8
Pierre Gasly
(Alpine)
7
Liam Lawson
(Racing Bulls)
10
Charles Leclerc
(Ferrari)
9
Franco Colapinto
(Alpine)
12
Nico Hülkenberg
(Audi)
11
Lewis Hamilton
(Ferrari)
14
Alexander Albon
(Williams)
13
Gabriel Bortoleto
(Audi)
16
Sergio Pérez
(Cadillac)
15
Rafael Câmara
(Haas)
18
Fernando Alonso
(Aston Martin)
17
Oscar Piastri (P) +10
(McLaren)
20
Carlos Sainz (P) +10
(Williams)
19
Valtteri Bottas
(Cadillac)
22
Oliver Bearman (P) +35
(Haas)
21
Lance Stroll (P) +10
(Aston Martin)
*Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Carlos Sainz, Lance Stroll en Oliver Bearman hebben een straf gekregen voor het wisselen van onderdelen van de power unit.
Meer weten:
Formule 1Hoe laat begint de F1-race in Las Vegas vannacht?
Formule 1F1-tijden: volledig tijdschema GP Las Vegas 2026
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