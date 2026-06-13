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Formule 1 GP van Barcelona-Catalonië

De startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië

George Russell heeft zich in Barcelona verzekerd van pole-position voor de zevende Grand Prix van het Formule 1-seizoen 2026. Hieronder volgt de voorlopige startopstelling voor de race van zondag.

Fabien Gaillard
Gepubliceerd:
George Russell, Mercedes

Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

1

George Russell
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

Lewis Hamilton
(Ferrari)

3

Kimi Antonelli
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

Lando Norris
(McLaren)

5

Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

Isack Hadjar
(Red Bull)

7

Oscar Piastri
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

Liam Lawson
(Racing Bulls)

9

Nico Hülkenberg
(Audi)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

Charles Leclerc
(Ferrari)

11

Arvid Lindblad
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

Gabriel Bortoleto
(Audi)

13

Franco Colapinto
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

Pierre Gasly
(Alpine)

15

Oliver Bearman
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

Carlos Sainz
(Williams)

17

Esteban Ocon
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

Alexander Albon
(Williams)

19

Sergio Pérez
(Cadillac)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

Valtteri Bottas
(Cadillac)

21

Lance Stroll
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 


 

Fernando Alonso
(Aston Martin)

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