De startopstelling voor de F1 Grand Prix van Stiermarken

Na de pole-position in Frankrijk mag Max Verstappen ook in de eerste van twee races op de Red Bull Ring vanaf de eerste plek starten. Bij de GP van Stiermarken ziet hij titelrivaal Lewis Hamilton naast zich op de eerste rij. Twee coureurs liepen tegen een gridstraf aan: Valtteri Bottas moest drie plekken achteruit vanwege een spin in de pits, waardoor hij vanaf de vijfde plek aan de race moet beginnen. Yuki Tsunoda verloor zijn plek in de top-tien vanwege het ophouden van Bottas in Q3. Startplek acht wordt hierdoor de elfde positie voor de Japanner. Hoe ziet de startgrid eruit na deze verschuivingen?

1 Max Verstappen

(Red Bull)





2

Lewis Hamilton

(Mercedes) 3 Lando Norris

(McLaren)





4

Sergio Pérez

(Red Bull) 5 Valtteri Bottas (P) +3

(Mercedes)





6

Pierre Gasly

(AlphaTauri) 7 Charles Leclerc

(Ferrari)





8

Fernando Alonso

(Alpine) 9 Lance Stroll

(Aston Martin)



10

George Russell

(Williams) 11 Yuki Tsunoda (P) +3

(AlphaTauri)



12

Sebastian Vettel

(Aston Martin) 13 Carlos Sainz

(Ferrari)





14

Daniel Ricciardo

(McLaren) 15 Antonio Giovinazzi

(Alfa Romeo)





16

Nicholas Latifi

(Williams) 17 Esteban Ocon

(Alpine)





18

Kimi Räikkönen

(Alfa Romeo) 19 Mick Schumacher

(Haas)





20

Nikita Mazepin

(Haas)

* Valtteri Bottas heeft drie plekken gridstraf na een spin in VT2

* Yuki Tsunoda heeft drie plekken gridstraf na het ophouden van Valtteri Bottas in Q3