Startopstelling voor de F1 Grand Prix van Oostenrijk 2023 Max Verstappen vertrekt de Grand Prix van Oostenrijk van pole-position. De Nederlander was de snelste in de kwalificatie op vrijdag en bleef Charles Leclerc nipt voor. De onderstaande startopstelling is voorlopig en wordt pas enkele uren voor de start door de FIA definitief gemaakt.