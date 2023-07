De startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van Hongarije 2023 Het aangepaste format leverde in Hongarije een prachtige kwalificatie op met de nodige verrassingen. Zo werden Carlos Sainz en George Russell vroegtijdig uitgeschakeld, terwijl Zhou Guanyu knap naar de vijfde startplek reed. De eerste startrij is echter voor Lewis Hamilton en Max Verstappen, waarbij eerstgenoemde slechts 0.003 seconde sneller was. Maar hoe ziet de rest van de startopstelling eruit op de Hungaroring? Motorsport.com zet het op een rij.