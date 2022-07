De startopstelling voor de F1 Grand Prix op Silverstone 2022

Zhou na zeer zware crash op Silverstone: "De halo heeft mij gered"

Zhou Guanyu is volledig in orde bevonden na een extreem zware crash in de Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië. De Chinees vloog in zijn Alfa Romeo over de kop na een angstaanjagende startcrash en eindigde na een vlucht over de bandenstapels in de hekken. Zhou dankt na afloop vooral de halo, die volgens hem veel erger heeft voorkomen op het circuit van Silverstone.