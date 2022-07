De startopstelling voor de F1 Grand Prix van Frankrijk 2022

F1-update: Verstappen op rozen, Leclerc crasht op pijnlijke dag Ferrari

Met nog één race te gaan tot de Formule 1-zomerstop kan Max Verstappen rekenen op een voorsprong van 63 punten in het kampioenschap. De Red Bull-coureur zegevierde in de Grand Prix van Frankrijk en zag zijn voornaamste titelrivaal Charles Leclerc wegvallen. Was het een persoonlijke fout van de Monegask, heeft Ferrari het tactisch laten liggen met Carlos Sainz en is dit wat de Duitsers een 'Vorentscheidung' noemen in het WK? Het zijn vragen die Niels Dijksterhuis en Ronald Vording allemaal bespreken in een nieuwe F1-update.