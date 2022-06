De startopstelling voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan 2022

Verstappen na kostbare DNF van Leclerc in Baku: "Shit happens"

Max Verstappen vat de uiterst pijnlijke zondag voor Ferrari in Azerbeidzjan samen met de woorden 'shit happens'. De Red Bull-coureur benadrukt dat technisch malheur nou eenmaal onderdeel van de racerij uitmaakt en dat hij dit jaar ook al is geveld door pech. Gevraagd of de WK-leider medelijden heeft met Leclerc, herhaalt Verstappen dan ook zijn woorden: "Nou ja, shit happens".