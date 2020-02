In beeld: Alle startnummers van het Formule 1-seizoen 2020

De Canadese Williams-rookie Latifi heeft het nummer zes gekozen, het voormalige startnummer van Nico Rosberg dat in 2019 vrij is gekomen. Verder zijn er geen wijzigingen, zo blijft Lewis Hamilton bij zijn eigen nummer 44 in plaats van het nummer 1 van de wereldkampioen te nemen.

Het nummer 88 van Robert Kubica verdwijnt. Bij Renault vervang Esteban Ocon met zijn nummer 31 de 27 van Nico Hülkenberg.