Red Bull Ring ligt op koers voor start van F1-seizoen in juli

Door de coronacrisis zijn de eerste negen Grands Prix van dit jaar uitgesteld en in het geval van Monaco zelfs afgelast. De Franse Grand Prix op Paul Ricard zal naar alle waarschijnlijkheid ook niet op de geplande datum van 28 juni plaatsvinden. Een week later staat de krachtmeting op de Red Bull Ring op het programma. Nu Oostenrijk de coronamaatregelen weer enigszins versoepelt, heeft Marko goede hoop dat die race wél door kan gaan. Het zou een seizoensstart op zondag 5 juli betekenen.

"Er is nog niets besloten, maar de tendens is in ieder geval positief. Wij zouden er in principe klaar voor zijn. Voorwaarde is natuurlijk wel dat het aantal coronagevallen niet ineens weer oploopt en dat alle veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen", zegt Marko tegen F1-Insider.com. Onderdeel van die maatregelen is dat fans - waaronder traditiegetrouw vele Nederlanders - niet welkom zijn. "Wat al wel duidelijk is: als er een race komt, dan sowieso zonder publiek. Of vertegenwoordigers van media wel welkom zijn en hoeveel dan precies, valt ook nog te bezien."

De woorden van Marko zinspelen op een race in het eerste weekend van juli. Hij wordt in dat streven gesteund door Werner Kogler, minister van Cultuur en Sport. "Uiteindelijk moeten de sportbonden hun eigen afwegingen maken, maar als politici zullen wij al het ondersteunende werk dat nodig is verrichten. We willen in ieder geval niet in de weg staan", aldus Kogler in gesprek met de ORF. "Vanuit de Formule 1[-organisatie] heb ik de indruk gekregen, dat de race in hun ogen wel kan plaatsvinden. Voor ons is het belangrijkste dat de afstandsregels worden gewaarborgd. En dan praat je natuurlijk ook over het aantal mensen dat wordt toegelaten. Met tienduizenden mensen wordt dat nou eenmaal wat lastiger dan met duizend."

In dit stadium gaan de gesprekken enkel en alleen over de race op 5 juli. Een tweede race in Spielberg is momenteel nog niet aan de orde. "Onze race staat gepland voor 5 juli. Of er een tweede Grand Prix op de Red Bull Ring wordt verreden, maakt nu nog geen onderdeel uit van onze overwegingen", vervolgt Marko. Bij Silverstone - dat de tweede race van 2020 moet huisvesten - ligt dat anders. Daar wordt wel hardop gesproken over meerdere races op hetzelfde circuit. Zo meldt de BBC dat men na de ouverture in Oostenrijk naar Engeland trekt voor twee races op de iconische omloop van Silverstone. Er is naar verluidt wel één voorwaarde voor dit schema: voor de weken daarna moeten er eveneens races gepland staan. De Formule 1 wil niet dat het hele circus na drie wedstrijden opnieuw stilvalt. Er moet dus een volwaardige kalender staan alvorens men de lichten in Oostenrijk en Engeland laat doven.

