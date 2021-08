Start Belgische Grand Prix uitgesteld wegens hevige regenval

De tweede helft van het Formule 1-seizoen 2021 wordt dit weekend afgetrapt met de Grand Prix van België, maar zoals wel vaker het geval is op Spa-Francorchamps spelen de weergoden al het hele weekend een grote rol van betekenis. Nadat er zaterdag al gekwalificeerd werd in de regen, komt het hemelwater ook zondag weer met bakken uit de lucht boven het ruim zeven kilometer lange circuit.

Nadat de start van de race al een aantal keren was uitgesteld, werd het hele veld met een half uur vertraging alsnog op gang geholpen onder aanvoering van safety car-bestuurder Bernd Maylander. Na twee verkennende rondjes werd er echter geconcludeerd dat de omstandigheden te slecht waren om de race van start te laten gaan. De enige coureur die het wel verantwoord vond om te starten was Max Verstappen, die als polesitter echter geen last heeft van de spray van de Formule 1-auto’s voor hem. Het merendeel van zijn collega's liet over de boordradio echter weten dat het zicht zelfs achter de safety car nihil was.

Voor Verstappens teamgenoot Sergio Perez bleken de omstandigheden wel iets te veel van het goede. De Mexicaan vloog op weg naar de startopstelling al van de baan met zijn Red Bull en boorde de RB16B vervolgens in de bandenstapels. Het team van Red Bull probeert gebruik te maken van de uitgesteld starte en de auto weer te repareren, om Perez daarmee alsnog deel te kunnen laten nemen aan de race.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de Ardennen? Volg dan ons liveblog van de Belgische Grand Prix.