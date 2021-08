Tijdens de kwalificatie voor de Belgische Grand Prix slaagde George Russell er voor de tweede keer dit jaar in om zich te plaatsen voor Q3. Een overwinning op zich voor het team van Williams, dat al meerdere seizoenen in de achterhoede van de Formule 1 bivakkeert. Een klassering in de top-tien was volgens Capito al een prachtig resultaat en in Q3 ging men met Russell dan ook voor een alles-of-niets-poging. Daar waar de concurrenten voor twee getimede ronden gingen, zette de Britse formatie vol in op één poging aan het eind van de sessie. Dat betaalde zich uit: Russell ging naar de tot dat moment snelste tijd en zag alleen Max Verstappen nog onderdoor komen.

Russell mag vanaf de eerste rij vertrekken op Spa en dat is de eerste keer voor een Williams-coureur sinds de Italiaanse GP van 2017. De laatste keer dat een coureur van het team dat op eigen kracht deed, was zelfs tijdens de Duitse GP van 2014. Capito geeft de credits vooral aan Russell, die opnieuw boven zichzelf uitsteeg op een zaterdag. “Niet iedere coureur kan het in deze omstandigheden in één ronde doen. We gaven hem de eerste ronde op de full wet, zodat hij de condities op een veilige wijze kon beoordelen. Daarna had hij twee ronden op de intermediate om alles goed te doen”, vertelde de teambaas aan Motorsport.com. “Hij liep daarna synchroon met de rest en kon in één ronde alles geven met het vertrouwen dat hij in de eerste drie ronden had opgebouwd. Hij is fantastisch. Ik denk dat het in alle opzichten speciaal was. Het was geen eenvoudige kwalificatie, maar dit zijn de omstandigheden waarin je het verschil kunt maken.”

Besluitvorming rond strategie verbeterd

De uitvoering van het tactisch plan door Russell was dus uitstekend, maar dat plan kwam uit de koker van de strategen van Williams. Qua tactische en strategische beslissingen heeft Williams volgens Capito dit seizoen enorme stappen voorwaarts gezet. “Qua strategische besluitvorming zag ik in Boedapest al dat het team zich sterk verbeterd heeft. Ik denk dat we dit seizoen heel sterk zijn geworden in het onder druk nemen van de juiste beslissingen met de juiste communicatie, het juiste niveau, wie met wie praat en wie de besluiten neemt. Daarin zijn we veel beter geworden”, verklaarde hij. “We kunnen dus snel besluiten nemen en iedereen handelt daar dan ook naar. Daarop hebben we ons dus fors verbeterd.”

Een duidelijke verwachting voor de race op zondag wil Capito nog niet uitspreken. “We zullen zien wat er mogelijk is. De weersomstandigheden zijn grofweg hetzelfde als op zaterdag”, vertelde hij. “Dan moet je de juiste keuzes maken, je moet weten wat het weer doet en hebt daar dus goede informatie over nodig, en dan moet je zien hoe het gaat lopen. Ik denk dat het onmogelijk is om plannen te maken voor een race met deze omstandigheden. Alles is mogelijk: van een crash in de eerste bocht tot een podiumplek! Dat is het mooie aan racen, het is onvoorspelbaar. Deze omstandigheden maken de F1 en racen in het algemeen zeer, zeer speciaal.”

De sensationele kwalificatie van Russell komt voorbij in de F1-update