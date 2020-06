McLaren onthult standbeeld Bruce McLaren op vijftigste sterfdag

De Nieuw-Zeelander – op 30 augustus 1937 in Auckland geboren – kwam eind jaren vijftig naar Europa, waar hij onderdak vond bij het Formule 1-team van Cooper. Hij werd in 1959 de tot dan toe jongste Grand Prix-winnaar ooit door op Sebring de GP van de Verenigde Staten te winnen. In 1963 richtte hij McLaren Motor Racing op. Het team debuteerde in 1966 in de Formule 1 en is in de de afgelopen 54 jaar uitgegroeid tot één van de succesvolste stallen in de historie van de sport.

Het team won acht constructeurstitels en twaalf keer werd een coureur bij McLaren wereldkampioen, onder wie Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Lewis Hamilton en Mika Hakkinen. Bruce McLaren maakte die successen niet mee. Hij verloor op 2 juni 1970 het leven toen hij op Goodwood verongelukte tijdens een test met een CanAm-wagen.

Het standbeeld werd onthuld door dochter Amanda McLaren. “Het is een buitengewoon grote eer om vijftig jaar na zijn dood dit standbeeld voor Bruce McLaren te onthullen. Toen mijn vader in 1970 het leven verloor – twaalf jaar nadat hij vanuit Nieuw-Zeeland naar Engeland kwam – had hij al enkele van zijn dromen uit zien komen. Hij won in zijn eigen auto in de Formule 1 en in de CanAm-serie, maar het beste moest toen nog komen.”