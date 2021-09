De periode na de zomerpauze is traditioneel gezien een tijd waarin diverse teams hun line-up voor het volgende seizoen bevestigen. Dat lijkt dit jaar niet anders, al hangen er nog een aantal vraagtekens boven de markt. Alles wijst erop dat we in de komende anderhalve week een stuk wijzer worden.

George Russell naar Mercedes

De algehele verwachting is dat de komende dagen, uiterlijk tijdens het Grand Prix-weekend op Monza van volgende week, bekendgemaakt wordt dat George Russell de overstap maakt naar Mercedes. De jonge Brit gaat een team vormen met Lewis Hamilton. Na zijn sterke prestaties in de matige Williams kan het merk met de ster simpelweg niet meer om haar eigen protegé heen.

Valtteri Bottas naar Alfa Romeo

De komst van Russell gaat ten koste van Valtteri Bottas. De Fin kan dit jaar niet meer meekomen met teamgenoot Hamilton en laat in de strijd om het constructeurskampioenschap met Red Bull Racing zo nu en dan belangrijke steken vallen. Het ziet ernaar uit dat Bottas de overstap maakt naar Alfa Romeo, het team van Frederic Vasseur. De twee kennen elkaar nog uit het verleden: het duo werkte in de Formule 3 en GP3 al samen bij ART. Ook Williams zou een optie zijn voor Bottas, maar hij geeft zelf de voorkeur aan het team uit Hinwil.

Kimi Raikkonen met pensioen

De ene Fin voor de andere Fin, daar lijkt het op bij Alfa Romeo. Het ziet ernaar uit dat Kimi Raikkonen op 41-jarige leeftijd toch echt afscheid gaat nemen van de sport. De voormalig wereldkampioen is te duur en kan niet meer brengen wat hij vroeger kon. Een frisse wind binnen het team geniet de voorkeur van het management.

Nyck de Vries: Alfa Romeo of Williams?

De kans dat er in 2022 twee Nederlanders op de Formule 1-grid staan lijkt aanzienlijk. Mercedes zou de Formule E-kampioen graag een kans op het hoogste niveau willen geven. Er zijn voor hem twee opties: Alfa Romeo en Williams. In eerste instantie werd de Fries vooral bij Williams genoemd vanwege de bestaande banden tussen Mercedes en het team uit Grove. Nu Alfa Romeo naar verluidt overweegt om over te stappen op motoren van het merk met de ster, gaat daar ook een deur op een kier. Of het echt zo ver komt moeten we afwachten, maar er lijken serieuze kansen te liggen voor de Nederlander.

Het tweede zitje bij Alfa Romeo

Wie er in de tweede bolide gaat zitten is nog een vraagteken. Naar verluidt onderhandelt het management van Sauber, dat het F1-team runt, met Mercedes over een motorendeal. Daarmee zou men afscheid nemen van Ferrari en dus ook van de talentenpool van de Scuderia. Daar staat tegenover dat Mercedes ook wel wat snelle rijders naar voren wil schuiven, waaronder Nyck de Vries. De kans dat Antonio Giovinazzi in 2022 in de F1 rijdt lijkt klein. Mocht Alfa Romeo de banden met Ferrari aanhouden én willen kiezen voor een talent, dan zijn Robert Shwartzman of Callum Ilott opties. Vasseur heeft ook een zwak voor Theo Pourchaire, al is de Fransman nog erg jong.

Kandidaten bij Williams

Het team uit Grove lijkt vast te houden aan Nicholas Latifi. De Canadees brengt een goede zak geld mee maar heeft dit seizoen ook laten zien op het juiste moment op de juiste plaats te kunnen zijn. De invulling van het tweede zitje is een wat groter vraagteken. Bottas wordt genoemd maar hij lijkt dus te kiezen voor Alfa Romeo. De Vries zou een optie kunnen zijn. Datzelfde geldt voor de Chinees Guanyu Zhou, momenteel tweede in de Formule 2. Hij brengt volgens informatie van Motorsport.com het grootste sponsorbedrag mee (zo’n veertig miljoen dollar) en dat is voor elk team interessant. Bovendien wil de F1 voet aan de grond krijgen in China en hoe kan dat beter dan met een Chinese rijder?

Overige interessante kandidaten

Er staat nog een flinke rij met ervaren rijders klaar die graag willen instappen. Neem Nico Hülkenberg, Daniil Kvyat en Alex Albon. Red Bull wil laatstgenoemde graag weer onderbrengen in de Formule 1 maar de kansen slinken met de dag.

Kortom: er staat de komende week zowel op als naast de baan nog heel wat spektakel te wachten.