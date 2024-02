Opvallende livery voor eerste Stake F1 Team-auto

Sauber heeft deze winter een gedaanteverwisseling ondergaan. Er is afscheid genomen van titelsponsor Alfa Romeo en door een deal met online casino Stake gaat het team tot en met 2025 door het leven als Stake F1 Team, alvorens de renstal het fabrieksteam van Audi wordt. Bij de nieuwe identiteit hoort ook een gloednieuwe livery en die is ronduit opvallend te noemen. Het rood van Alfa Romeo keert in 2024 niet terug bij het team, maar de ongeverfde delen van koolstofvezel zijn wel gebleven op de bolide die als C44 door het leven gaat. Nieuw op de kleurstelling van Zhou Guanyu en Valtteri Bottas is de felgroene kleur, die speciaal ontwikkeld is door partner BASF.

Daar waar de nieuwe livery het meest in het oog springt, heeft Stake F1 meteen ook de nieuwe auto voor het aankomende F1-seizoen gepresenteerd. Die draagt de naam C44 en is de eerste die met input van nieuwe technisch directeur James Key is ontwikkeld. Hoewel hij pas in september bij het team kwam en zijn bijdrage zodoende relatief beperkt is gebleven, is de C44 behoorlijk veranderd ten opzichte van de C43 van afgelopen seizoen. Het aerodynamische pakket is flink aangepakt en met de voorwielophanging is gekozen voor een overstap van push-rod naar pull-rod. Daarmee volgt Stake F1 de weg die Red Bull Racing en McLaren de afgelopen jaren al insloegen om een aerodynamisch voordeel te verkrijgen.

"We zijn ingeschreven als Stake F1 Team en dus is er een nieuwe identiteit voor ons team", zegt teamvertegenwoordiger Alessandro Alunni Bravi. "Er is veel veranderd en dat maakt dit een spannende tijd voor ons. Deze samenwerking helpt ons om een nieuw publiek te bereiken en onze fanschare te vergroten. Het geeft ons ook een manier om een frisse en innovatieve aanpak te kiezen voor de manier waarop we communiceren. Op andere vlakken zijn er ook veranderingen. We ontwikkelen de structuur van het team en versterken ons met personeel. Dit impliceert dat er in Hinwil op alle gebieden werk gaande is. Het is een spannend nieuw tijdperk voor het team."

De nieuwe identiteit van Stake F1 komt na een moeizaam seizoen in 2023, waarin het toenmalige Alfa Romeo niet verder is gekomen dan de negende plek bij de constructeurs. De nieuwe looks passen volgens Bottas goed bij de nieuwe weg die het team inslaat, maar de Fin hecht uiteindelijk meer waarde aan de prestaties op de baan. "De looks zijn belangrijk, maar ze zijn natuurlijk ondergeschikt aan de prestaties", vertelt hij. "Als de auto snel is en we als team presteren, dan maakt de rest niets uit." Teamgenoot Zhou weet ook dat presteren op het asfalt uiteindelijk telt. "Nu is het tijd om alles samen te laten komen en de auto de baan op te sturen. De verwachtingen zijn hoog, maar tegelijkertijd weten we niet waar we staan totdat we tegen onze concurrenten gaan strijden."

Het debuut van de C44 vindt aanstaande vrijdag plaats op het Circuit de Barcelona-Catalunya, waar Stake F1 een filmdag heeft gepland. Bottas en Zhou stappen dan voor het eerst in hun nieuwe auto, waarna ze tussen 21 en 23 februari in Bahrein aan de wintertest deelnemen.