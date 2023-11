Bleekemolen ziet Verstappen Vettel evenaren: "Gaat zeker nog twee races winnen"

Met zijn 51ste zege heeft Max Verstappen zich in de top-vier van coureurs met meeste F1-zeges aller tijden genesteld. Plek drie op die ranglijst is ook in zicht, want Sebastian Vettel heeft 53 zeges achter zijn naam staan. In gesprek met Motorsport.com verwacht Sebastiaan Bleekemolen dat het aantal van Vettel dit jaar nog geëvenaard zal worden door Verstappen.

"Hij kan op 54 zeges komen", vertelt Bleekemolen over de verwachtingen voor Verstappen in de laatste drie races van dit seizoen. "Hoeveel races heeft hij níét gewonnen dit jaar? Dat zijn er ook niet veel. Als je het statistisch een beetje gaat doorrekenen, dan gaat hij in ieder geval twee winnen, maar de kans is aanwezig dat hij er drie wint." Mocht Verstappen dit jaar inderdaad op 54 zeges uitkomen, dan staan er nog maar twee coureurs boven hem in de ranglijst. "Dat zijn Schumacher en Hamilton. De legendes inderdaad. En hij [Verstappen] is nu al een legende wat mij betreft."

Tijdens de Grand Prix van Mexico deelde Verstappen vanaf bocht één de lakens uit. De Nederlander liep ronde na ronde uit en kwam uiteindelijk met een voorsprong van veertien seconden op nummer twee, Lewis Hamilton, over de finish. Volgens Bleekemolen was het op het moment dat Verstappen de leiding nam duidelijk dat hij de race ging winnen. "Als hij aan de leiding ligt, dan is het gewoon afmaken, inkoppen", noemt de 45-jarige coureur. "Hij deed bij de start niks fout, of eigenlijk alles goed. Hij ging tussen de Ferrari's door, maar deed dat zo gecontroleerd. Zonder risico, remde netjes aan. Geen blokkerende wielen en nam bocht één, twee en drie heel netjes. En weg was hij." Op de vraag wat de race van Verstappen kenmerkte, antwoordt de analist gevat: "Dat we hem nauwelijks in beeld hebben gezien."

Na de rode vlag werd de race met een staande start weer in gang gezet. Bij de herstart kon Verstappen voorkomen dat de slipstream succesvol werd en behield hij P1. "Maar als dat niet het geval was, dan was hij er [later] toch voorbijgegaan", weet Bleekemolen zeker. "Hij had snelheid genoeg. Hij finisht niet voor niets veertien seconden voor de rest."

Benieuwd wat Bleekemolen van de crash van Sergio Perez vindt? En wat zijn volgens de coureur de kansen van Daniel Ricciardo bij Red Bull Racing volgend jaar? Dit en meer bespreken we in het video-interview dat bovenaan dit artikel te bekijken is.