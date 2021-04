Sprintraces: De strategische gevolgen van de nieuwe regels

De Formule 1 bestaat dit jaar 71 jaar en in al die jaren wordt er tijdens het weekend toegewerkt naar die ene climax op zondagmiddag. De regels zijn altijd al zo geschreven dat er ruimte is om de boel voor aanvang van de race nog flink op te schudden, zonder dat het een loterij wordt.

Het is een van de redenen waarom de sport al jarenlang een reglement hanteert dat bepaalt op welke band coureurs de Grand Prix moeten aanvangen. Iedere race moet de top-tien van de kwalificatie namelijk starten op de band waarmee zij in het tweede kwalificatiedeel hun snelste tijd hebben gereden. Voor de rest van het veld geldt er een vrije bandenkeuze, waarmee een strategisch element over twee dagen wordt uitgesmeerd. Coureurs die de race willen starten op de hardere band, lopen op zaterdag namelijk het gevaar om in het tweede kwalificatiedeel al uitgeschakeld te worden. Sergio Perez kan er na de GP van Bahrein over meepraten. Op zondag zorgt het – met name rond de tiende plek – vaak voor een ware mix aan strategische variaties, aangezien de coureurs onderin de top-tien de race soms moeten aanvangen op een band die wellicht niet het meest geschikt is voor de race, waarmee de coureurs met vrije bandenkeuze net buiten de top-tien in het voordeel zijn.

Dit hele strategische element komt te vervallen in de weekenden waarin de Formule 1 een sprintrace zal organiseren. Voor deze weekenden gaat het bandenreglement namelijk voor een groot deel op de schop. Betekent dit ook het einde van het strategisch spelletje op zondag?

Hoe de nieuwe regels in elkaar zitten

Hoewel er nog altijd de nodige ruimte is voor veranderingen, zijn de regels voor de sprintraces in grote lijnen reeds gecommuniceerd. Voor de drie weekenden met sprintraces krijgen de coureurs één set minder banden ter beschikking (twaalf in plaats van dertien). Deze worden onderverdeeld in zes softs, vier mediums en twee sets harde banden. Tijdens de eerste vrije training op vrijdagochtend moeten de coureurs twee sets (van een willekeurige compound) gebruiken en na afloop één set weer inleveren bij Pirelli. Voor de kwalificatie op vrijdagmiddag zullen de coureurs alleen gebruik mogen maken van de zachte band, met een maximum aantal van vijf sets. De coureurs die het tot Q3 schoppen zullen voor het laatste deel een setje moeten bewaren.

Voor de tweede en laatste training op zaterdag mogen de coureurs zelf bepalen met welke banden ze rijden, al zullen ze natuurlijk wel de nodige banden moeten sparen voor de twee races later in het weekend. Voor de sprintrace op zaterdagmiddag geldt er een vrije bandenkeuze, al is de kans groot dat de coureurs hier zullen opteren voor de zachtste compound, ook al zal dat gepaard moeten gaan met het nodige bandenmanagement. De set banden waarop de meeste ronden zijn afgelegd zal na de sprintrace ingeleverd moeten worden.

Voor de race op zondag hebben de coureurs opnieuw een vrije bandenkeuze voor de start. De regel dat de coureurs minimaal twee verschillende compounds moeten gebruiken in de race blijft wel staan. De verplichte pitstop blijft dus.

Tekst gaat verder onder de foto

Valtteri Bottas, Mercedes W12, in de pits Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Welke impact gaat dit hebben op de strategie?

Kijkende naar de regels is de kans groot dat de coureurs op vrijdagochtend hun zachte banden willen sparen en voor de eerste vrije training dus alleen de medium en harde band willen gebruiken. Voor het hele weekend hebben de coureurs namelijk maar zes setjes soft ter beschikking. Vijf daarvan moeten er mogelijk al gebruikt worden in de kwalificatie, terwijl de coureurs ook nog een set zachte banden zullen willen bewaren voor de sprintrace. De rijders zullen dus geen setje zachte banden willen ‘verspillen’ in de eerste vrije training, wat wel betekent dat de coureurs zonder enige ervaring op de zachte band zullen beginnen aan de kwalificatie, waarin er alleen maar gereden mag worden op de rood-gemarkeerde band. De mogelijkheid om in VT1 een kwalificatiesimulatie te doen, zoals nu nog vaak te zien is in de derde vrije training op zaterdag, is er dus niet.

Toppers met zelfvertrouwen durven de gok misschien wel te wagen: als deze rijders er namelijk in geloven dat ze maar één poging nodig hebben in bijvoorbeeld het eerste of tweede kwalificatiedeel, kunnen ze zo een setje zachte banden sparen, dat daarmee ingezet kan worden in de eerste vrije training. De coureurs die zachte banden sparen in de kwalificatie zijn ook in het voordeel voor de rest van het weekend, aangezien ze voor de sprintrace en de hoofdrace nog een vers setje zachte banden bewaard zullen hebben. Hetzelfde geldt voor de coureurs die al in Q2 worden uitgeschakeld, geen extra set hoeven te gebruiken in Q3 en daarmee dus een setje zachte banden overhouden.

Coureurs die wel alle vijf de sets zachte banden gebruiken in de kwalificatie en vervolgens ook nog een vers setje gebruiken voor de sprintrace, hebben voor de Grand Prix op zondag alleen nog maar verse mediums en harde banden tot hun beschikking. Voor de raceweekenden waarin de zachte band zoveel mogelijk vermeden wordt op zondag zal het geen al te groot probleem vormen. In de races waar de harde band juist niet aan de praat te krijgen is, geldt vanzelfsprekend het tegenovergestelde.

Tekst gaat verder onder de foto.

Pirelli-banden Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Strategisch spelletje blijft bestaan

Kijkende naar de opties voor zondag is er nog altijd een kans dat er meerdere bandencompounds te zien zullen zijn aan het begin van de race. Een vrije bandenkeuze (zoals we wel gezien hebben in de wisselvallige omstandigheden in Imola) betekent namelijk niet dat iedereen dezelfde keuze maakt. Daarnaast moeten de teams op vrijdag al een keuze voor de afstelling maken vanwege de nieuwe parc fermé-regels terwijl de lessen die ze leren tijdens de sprintrace op zaterdag mogelijk een heel andere conclusie oplevert voor de bandenkeuze op zondag. Zo komen teams er op zondag wel vaker achter dat een band het in de race veel langer volhoudt dan wat er op vrijdag voorspeld werd. Het zal dan ook fascinerend om te zien worden hoe ze zich aanpassen aan de vergaarde data, nu er op zaterdag eindelijk een echte racesimulatie kan worden uitgevoerd.

Waar de nieuwe regels voor de weekenden met sprintraces aan de ene kant dus strategische opties hebben weggenomen door de deelnemers aan Q3 niet meer verplicht op een bepaalde compound te laten starten, zorgen ze aan de andere kant misschien juist wel voor meer variatie. Dat is afhankelijk van de verzamelde data en hoe goed een coureur de kwalificatie en sprintrace heeft doorstaan. Om nog maar te zwijgen over de opties wanneer de kwalificatie of sprintrace in de regen wordt verreden.

Een echt oordeel over de sprintraces kunnen we pas geven zodra we het voor het eerst in de praktijk hebben gezien. Daarvoor zullen we nog tot juli moeten wachten, wanneer er tijdens de Britse Grand Prix voor het eerst wordt geëxperimenteerd met een sprintrace.