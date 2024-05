F1 Miami: Hoe laat start de sprintrace?

Datum: zaterdag 4 mei

Start Nederlandse tijd: 18.00 uur

Start lokale tijd: 12.00 uur

De sprintrace van het Grand Prix-weekend in Miami wordt verreden op zaterdag 4 mei. De korte race gaat om 18.00 uur in de Nederlandse avond van start, dat is 12.00 uur lokale tijd. De sprintrace duurt 19 ronden over het 5,412 kilometer lange Miami International Autodrome. In het geval van neutralisaties duurt de race maximaal 60 minuten.

F1 Miami: Hoe laat start de kwalificatie?

Datum: zaterdag 4 mei

Start Nederlandse tijd: 22.00 uur

Start lokale tijd: 16.00 uur

Na de sprintrace staat de kwalificatie voor de Grand Prix van Miami op het programma. De strijd om de startposities begint pas om 22.00 uur Nederlandse tijd (16.00 uur lokale tijd). De uitslag van deze kwalificatie bepaalt de startvolgorde voor de race op zondag. Zonder oponthoud en rode vlaggen weten we rond de klok van 23.00 uur hoe de startgrid eruit komt te zien.

Formule 1 tijden: Grand Prix van Miami

Datum Sessie Lokale tijd (GMT -4) Nederlandse tijd (CET) Vrijdag 3 mei Eerste vrije training 12.30u - 13.30u 18.30u - 19.30u Vrijdag 3 mei Sprint kwalificatie 16.30u - 17.14u 22.30u - 23.14u Zaterdag 4 mei Sprintrace 12.00u - 13.00u 18.00u - 19.00u Zaterdag 4 mei Kwalificatie 16.00u - 17.00u 22.00u - 23.00u Zondag 5 mei Grand Prix van Miami 16.00u - 18.00u 22.00u - 00.00u

Zo kijk je F1 in 2024: Formule 1 Formule 1 live kijken in 2024 op tv en online: Waar, gratis opties en meer

F1 sprintrace Miami live kijken

Viaplay

Start uitzending: 17.00 uur

Start sprintrace: 18.00 uur

De Formule 1-sprintrace in Miami begint op zaterdagavond om 18.00 uur. Viaplay begint een uur eerder met een lange voorbeschouwing. Vanuit de studio blikt presentatrice Amber Brantsen met analisten Giedo van der Garde en Tom Coronel vooruit op de tweede sprintrace op rij. Vanaf het Miami International Autodrome brengt pitreporter Chiel van Koldenhoven het laatste nieuws naar de huiskamers. Hij wordt bijgestaan door analist Mike Hezemans.

Het liveverslag van de sprintrace gaat om 18.00 uur van start, met commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Na afloop van de race over 19 ronden wordt de huldiging uitgezonden, waarna de top-drie geïnterviewd wordt. In de studio praten de analisten nog even na over de belangrijkste momenten.

F1 TV Pro

Start voorbeschouwing: 17.20 uur

Start sprintrace: 18.00 uur

Naast Viaplay is de sprintrace in Miami in Nederland ook te volgen via F1 TV Pro, mits je hierop geabonneerd bent. De voorbeschouwing op de race over honderd kilometer begint om 17.20 uur. Internationale experts blikken vanaf het circuit vooruit op de naderende actie. Ook is de grid walk te zien, met interviews en analyses. Het liveverslag van de race begint om 18.00 uur. Het commentaar is beschikbaar in verschillende talen: Nederlands van Viaplay, Engels, Frans, Duits, Spaans en Portugees. Na de finish wordt er nog nagepraat en worden de belangrijkste momenten geanalyseerd.

F1 kwalificatie Miami live kijken

Viaplay

Start uitzending: 21.30 uur

Start kwalificatie: 22.00 uur

De kwalificatie voor de Grand Prix van Miami vindt op zaterdagavond plaats, enkele uren na de finish van de sprintrace. De sessie begint om 22.00 uur, dus het belooft een latertje te worden voor de Nederlandse F1-fan. Viaplay trapt om 21.30 uur af met een voorbeschouwing. Presentatrice Amber Brantsen blikt met analisten Tom Coronel en Giedo van der Garde vooruit op de strijd om de pole-position. Vanaf locatie komen pitreporter Chiel van Koldenhoven en analist Mike Hezemans met het laatste nieuws.

Het liveverslag van de kwalificatie op het Miami International Autodrome begint om 22.00 uur. Het commentaar bij de beelden komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Tussen de segmenten wordt kort teruggeschakeld naar de studio voor analyse van de meest opvallende momenten. Onder normale omstandigheden en zonder oponthoud duurt de kwalificatie een uur.

F1 TV Pro

Start uitzending: 21.30 uur

Start kwalificatie: 22.00 uur

De kwalificatie voor de Grand Prix van Miami is ook te zien met F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de Formule 1. De uitzending begint om 21.30 uur met een voorbeschouwing. Internationale analisten op het Miami International Autodrome bespreken de belangrijkste onderwerpen uit de Formule 1-paddock. Om 22.00 uur start het liveverslag van de kwalificatie. Abonnees hebben de mogelijkheid om hun gewenste commentaartaal te kiezen: Nederlands via Viaplay, Engels, Frans, Duits, Spaans of Portugees. Na de kwalificatie volgt een uitgebreide nabeschouwing met analyses en interviews rechtstreeks vanaf het circuit.

F1 Miami kijken op Viaplay TV (voorheen SBS 9)

LIVE Vrije training 1: vrijdag 18.25u - 19.35u

Vrije training 1: vrijdag 18.25u - 19.35u LIVE Sprintrace: zaterdag 17.00u - 19.45u

Sprintrace: zaterdag 17.00u - 19.45u Kwalificatie: zondag 09.00u - 11.45u

Race: maandag 08.00u - 11.45u

De nieuwe televisiezender Viaplay TV zendt het merendeel van de Formule 1-actie in Miami uit. De eerste vrije training en de sprintrace zijn zelfs live te zien op het gratis kanaal. Dat houdt in dat iedereen in Nederland de actie kan volgen. In het geval van de sprintrace wordt ook de voorbeschouwing uitgezonden, waarin presentatrice Amber Brantsen met analisten Tom Coronel en Giedo van der Garde vooruitblikt op de naderende korte race. De sprintrace begint om 18.00 uur.

De kwalificatie voor de Grand Prix en de race zijn integraal terug te kijken. Dat houdt in dat de actie niet live te zien is, maar wel op een later moment volledig herhaald wordt. De kwalificatie is op zondagochtend vanaf 09.00 uur terug te zien op Viaplay TV, inclusief de voor- en nabeschouwing. De Grand Prix van Miami wordt op maandagochtend om 08.00 uur integraal herhaald. Ook hier is de voor- en nabeschouwing te zien.

Waar vind je Viaplay TV op jouw televisie?

Provider Zender KPN Kanaal 19 Ziggo Kanaal 19 Odido Kanaal 12 Caiway Kanaal 19 Delta Kanaal 19 Online.nl Kanaal 12 Youfone Kanaal 12

Formule 1 kijken met Ziggo

Samenvatting sprintrace

Zaterdag 4 mei

Start uitzending: 23.30 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Ziggo mag in 2024 de Formule 1-actie niet live uitzenden. Wel worden er samenvattingen getoond van de belangrijkste sessies. Zo zijn de hoogtepunten van de sprintrace in Miami op zaterdagavond vanaf 23.30 uur te zien in het Ziggo Race Café. Presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos blikken met enkele gasten terug op de korte race. Ook de kwalificatie voor de Grand Prix komt aan bod. Klanten van Ziggo kunnen het programma zien via het openbare kanaal 14. Met een Ziggo Sport Totaal-pakket kijk je via de Select-zender.

F1 Miami: Hoe laat komt Formule 1 op tv?

In onderstaande tabel vind je alle uitzendtijden van de Formule 1-aanbieders op televisie. Viaplay en F1 TV Pro zenden de sprintrace en de kwalificatie in Miami live uit, Ziggo komt met een samenvatting. Nieuw is Viaplay TV, dat in samenwerking met Talpa te zien is op televisie en de sprintrace en de kwalificatie volledig herhaalt.