Na een lange break van vier weken moeten de Formule 1-coureurs en -teams direct flink aan de bak in Azerbeidzjan. Op het Baku City Circuit wordt de eerste sprintrace van het F1-seizoen 2023 verreden. Dat houdt in dat er op zaterdag al geracet wordt over 17 ronden, met op zondag de Grand Prix van Azerbeidzjan over 51 ronden.

Puntentelling F1 sprintrace 2023

De top-acht van een Formule 1-sprintrace wordt beloond met punten. De winnaar krijgt acht punten toebedeeld, gevolgd door zeven voor de nummer twee en zes voor de nummer drie. Dit telt met telkens een punt af tot de nummer acht. In eerdere jaren kreeg enkel de top-drie punten (respectievelijk drie, twee en een), maar om het spektakel te verhogen heeft men besloten meer punten toe te kennen. Er wordt geen punt uitgedeeld voor de snelste raceronde van de sprintrace.

Positie Punten Eerste plaats 8 Tweede plaats 7 Derde plaats 6 Vierde plaats 5 Vijfde plaats 4 Zesde plaats 3 Zevende plaats 2 Achtste plaats 1

F1 tijden: Hoe laat begint de kwalificatie voor de sprintrace in Baku?

Datum: Zaterdag 29 april 2023

Starttijd Nederlandse tijd: 10.30 uur

Starttijd lokale tijd: 12.30 uur

De opzet van de sprintraceweekends zijn in 2023 gewijzigd. Er is een speciale 'qualifiying shootout' in het leven geroepen: een kwalificatie voor de sprintrace op zaterdag. Deze is wat korter dan de normale kwalificatie, vindt plaats op zaterdagochtend en bepaalt enkel de startopstelling voor de sprintrace. De uitslag van de korte wedstrijd heeft dus geen invloed meer op de Grand Prix van zondag.

De kwalificatie voor de sprintrace in Baku vindt plaats op zaterdag 29 april 2023. De sessie start om 10.30 uur Nederlandse tijd, dat is 12.30 uur lokale tijd. De 'qualifying shootout' bestaat uit drie segmenten, maar deze zijn iets korter dan gebruikelijk: Q1 duurt twaalf minuten, Q2 duurt tien minuten en Q3 duurt slechts acht minuten. Daardoor is er in het beslissende segment maar tijd voor één snelle run. Bovendien is van tevoren bepaald met welke compound band de coureurs in actie komen. In Q1 en Q2 rijdt iedereen met de medium, in Q3 met de soft band.

F1 Baku: Hoe laat start de sprintrace?

Datum: Zaterdag 29 april 2023

Starttijd Nederlandse tijd: 15.30 uur

Starttijd lokale tijd: 17.30 uur

De Formule 1-sprintrace tijdens het Grand Prix-weekend in Azerbeidzjan vindt plaats op zaterdag 29 april 2023. De korte race begint om 15.30 uur Nederlandse tijd, dat is 17.30 uur in Baku. De sprintrace gaat over 17 ronden op het Baku City Circuit, dat is iets meer dan honderd kilometer. In het geval van neutralisaties en safety cars, duurt de race maximaal zestig minuten. In Baku wordt de eerste sprintrace van het seizoen 2023 verreden.

Formule 1-tijdschema: Tijden van de Grand Prix van Azerbeidzjan

Datum Sessie Nederlandse tijd Lokale tijd Vrijdag 28 april Eerste vrije training 11.30u - 12.30u 13.30u - 14.30u Vrijdag 28 april Kwalificatie 15.00u - 16.00u 17.00u - 18.00u Zaterdag 29 april Sprint Shootout 10.30u - 11.14u 12.30u - 13.14u Zaterdag 29 april Sprintrace 15.30u 17.30u Zondag 30 april GP van Azerbeidzjan 13.00u 15.00u

F1 sprintrace live kijken

Viaplay

Uitzending sprint shootout: 10.15 uur - 11.30 uur

Uitzending sprintrace: 15.00 uur - 16.45 uur

De eerste Formule 1-sprintrace van 2023 is live te zien bij Viaplay, de F1-rechtenhouder in Nederland. Daarvoor is wel een abonnement bij de streamingdienst nodig. De nieuwe kwalificatie wordt vanaf 10.15 uur uitgezonden. Na een korte voorbeschouwing begint om 10.25 uur het liveverslag van de sessie, met commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

De uitzending van de sprintrace begint om 15.00 uur met een korte voorbeschouwing. Presentatrice Amber Brantsen blikt vanuit de studio met analisten Christijan Albers en Ernest Knoors vooruit op de naderende actie. Er wordt geschakeld met pitreporter Chiel van Koldenhoven in Baku voor het laatste nieuws en interviews. Het liveverslag van de sprintrace in Azerbeidzjan begint om 15.25 uur. Het commentaar wordt verzorgd door vaste F1-verslaggevers Valkenburg en Heemskerk. Na de race wordt de huldiging uitgezonden en haalt Van Koldenhoven de belangrijkste rijders voor de camera. In de studio wordt nog nagepraat over de voornaamste momenten van de sprintrace.

F1TV Pro

Uitzending sprint shootout: 10.25 uur - 11.20 uur

Uitzending sprintrace: 14.50 uur - 16.30 uur

De sprint-actie in Azerbeidzjan is ook te zien via F1TV Pro. De uitzending van de kwalificatie shootout bij de officiële streamingdienst van de Formule 1 begint om 10.25 uur zonder uitgebreide voorbeschouwing.

De sprintrace op zaterdagmiddag wordt wel voorbeschouwd vanaf het Baku City Circuit. Internationale experts blikken vanuit de paddock en de grid vooruit op de naderende actie. Om 15.25 uur begint de world feed met de livebeelden van de korte race. Abonnees kunnen zelf bepalen in welke taal ze het commentaar willen beluisteren: Nederlands via Viaplay, Engels, Frans, Duits, Spaans of Portugees. Ook is de actie beter te volgen met livetiming, driver tracker en kijk en luister je onboard mee met alle coureurs. Na de sprintrace worden de hoofdrolspelers geïnterviewd en volgt een korte nabeschouwing met analyses.

F1 bij Viaplay: Wat kost het?

Een abonnement bij streamingdienst Viaplay kost 15,99 euro per maand (191,88 euro per jaar). Er is ook een jaarabonnement beschikbaar: dit kost 13,99 euro per maand (167,88 euro per jaar). Hiermee kijk je live naar alle Formule 1-actie in het seizoen 2023. Bovendien krijg je toegang tot extra features als livetiming, driver tracker en kijk en luister je onboard mee met Max Verstappen.

Viaplay heeft als streamingdienst geen vaste zender binnen de tv-pakketten. Bij providers KPN, Ziggo en T-Mobile zijn wel rechtstreeks speciale abonnementen af te sluiten waardoor je de Formule 1 direct op televisie kunt kijken. Dit betreft echter wel alleen de actie op zaterdag en zondag, de vrijdag is niet op deze speciale zender te zien.

Alternatief F1 bij Viaplay: F1TV Pro

F1TV Pro is een goedkoper alternatief voor Viaplay om de Formule 1 live en on demand te volgen. De streamingdienst van de Formule 1 kost per jaar 64,99 euro. De maandelijks opzegbare variant is verkrijgbaar voor 7,99 euro. F1TV Pro zendt alle Formule 1-sessies van het gehele seizoen live uit, voorzien van livetiming, driver tracker en commentaar in meerdere talen waaronder Nederlands en Engels.

F1 Baku bij Ziggo

Hoogtepunten sprintrace

Start uitzending: 17.00 uur

Einde uitzending: 17.45 uur

Zender: Kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Ziggo Sport zendt in 2023 alleen nog samenvattingen uit van de Formule 1-actie. De hoogtepunten van de sprintrace in Baku zijn op zaterdagmiddag vanaf 17.00 uur te zien op kanaal 14 en via Ziggo Sport Totaal Select. Het commentaar bij de beelden komt van F1-commentator Olav Mol.

F1 Baku: Hoe laat komt Formule 1 op televisie?

De eerste sprintrace van het Formule 1-seizoen 2023 is in Nederland te zien bij Viaplay, F1TV Pro en Ziggo. Hieronder vind je de opties en de bijbehorende tijden.

Waar Wat Tijd Zender Viaplay Liveverslag sprint shootout 10.15u - 11.30u Viaplay F1TV Liveverslag sprint shootout 10.25u - 11.20u F1TV Pro Viaplay Liveverslag sprintrace 15.00u - 16.45u Viaplay F1TV Liveverslag sprintrace 14.50u - 16.30u F1TV Pro Ziggo Samenvatting sprintrace 17.00u - 17.45u Ziggo kanaal 14 of Select

F1 sprintrace kalender

De Formule 1 organiseert in het seizoen 2023 zes sprintraces. Dit is een verdubbeling van het aantal in 2022. Ook de opzet van het raceweekend is aangepast, met een speciale kwalificatie voor de sprintrace op zaterdagochtend. Deze kwalificatie staat los van de kwalificatie op vrijdagavond voor de Grand Prix van zondag. Zo hoopt men op meer spektakel.

Datum Grand Prix Circuit 29 april Azerbeidzjan Baku International Circuit 1 juli Oostenrijk Red Bull Ring 29 juli België Spa-Francorchamps 7 oktober Qatar Losail International Circuit 21 oktober Verenigde Staten Circuit of the Americas 4 november Brazilië Autodromo José Carlos Pace