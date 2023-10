F1 tijden: Hoe laat begint de kwalificatie voor de sprintrace in Austin?

Datum: zaterdag 21 oktober 2023

Start lokale tijd: 12.30 uur

Start Nederlandse tijd: 19.30 uur

Op zaterdag 21 oktober, om 19.30 uur Nederlandse tijd (12.30 uur lokale tijd in Texas), wordt de Sprint Shootout verreden van de Grand Prix van de Verenigde Staten verreden. Deze sessie fungeert als kwalificatie voor de sprintrace en bepaalt de startopstelling, geheel losstaand van de kwalificatie voor de Grand Prix op zondag.

De Sprint Shootout onderscheidt zich doordat deze korter is dan de gebruikelijke kwalificatie, maar nog steeds bestaat uit drie segmenten. Q1 neemt twaalf minuten in beslag, Q2 beslaat tien minuten en Q3 duurt slechts acht minuten. Vooraf wordt bepaald welke bandencompound de coureurs moeten gebruiken. Tijdens Q1 en Q2 zijn alle coureurs verplicht om sets medium banden te gebruiken, terwijl de tien snelste coureurs in Q3 hun rondes afleggen op een set soft banden. Het is echter niet verplicht dat dit een nieuwe set banden is.

F1 Amerika: Hoe laat start de sprintrace?

Datum: zaterdag 21 oktober 2023

Start lokale tijd: 17.00 uur

Start Nederlandse tijd: 00.00 uur

De Formule 1-sprintrace op het Circuit of the Americas in Austin vindt plaats op zaterdagavond 21 oktober. De korte race over honderd kilometer begint om 17.00 uur in de lokale middag, dat is middernacht in Europa. De coureurs leggen in totaal 19 ronden af over het 5,513 kilometer lange circuit in Texas. In het geval van neutralisaties beslaat de maximale racetijd 60 minuten.

Formule 1-tijdschema: Tijden van de Grand Prix van Amerika

Datum Sessie Nederlandse tijd Lokale tijd Vrijdag 20 oktober Vrije training 19.30u - 20.30u 12.30u - 13.30u Vrijdag 20 oktober Kwalificatie 23.00u - 00.00u 16.00u - 17.00u Zaterdag 21 oktober Sprint Shootout 19.30u - 20.14u 12.30u - 13.14u Zaterdag 21 oktober Sprintrace 00.00u - 01.00u 17.00u - 18.00u Zondag 22 oktober Grand Prix van Amerika 21.00u - 23.00u 14.00u - 16.00u

F1 sprintrace live kijken

Viaplay

Uitzending Sprint Shootout: 19.00 uur - 20.30 uur

Uitzending sprintrace: 23.30 uur - 01.15 uur

Viaplay verzorgt een volledige live-uitzending van de sprintrace-zaterdag in Austin. De uitzending van de Sprint Shootout start om 19.00 uur en omvat een korte voorbeschouwing, waar presentatrice Anne-Greet Haars met analisten Kees van de Grint en Christijan Albers de aanstaande actie bespreekt. Om 19.25 uur nemen commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk het over voor het liveverslag. Tijdens de overgang tussen de segmenten wordt kort teruggekeerd naar de studio voor analyses van de belangrijkste momenten.

De sprintrace zelf vindt plaats op zaterdagavond, met de Viaplay-voorbeschouwing die begint om 23.30 uur. Presentator Koen Weijland bespreekt de verwachtingen voor deze korte race over honderd kilometer met analisten Van de Grint en Albers. Vanaf locatie brengen pitreporter Chiel van Koldenhoven en analist Giedo van der Garde het laatste nieuws vanuit de paddock. Het liveverslag van de sprintrace gaat van start om 23.55 uur, met commentaar van Valkenburg en Heemskerk. Na de race wordt in de studio uitgebreid nagepraat en gaan de heren ter plaatse op zoek naar de reacties.

F1TV Pro

Uitzending Sprint Shootout: 19.30 uur - 20.14 uur

Uitzending sprintrace: 23.00 uur - 02.00 uur

De Formule 1-sprintrace in Austin is live te volgen via F1TV Pro, de officiële streamingdienst van de Formule 1. De Sprint Shootout begint om 19.30 uur en wordt live uitgezonden zonder voorbeschouwing. Er is ook geen post-race analyse beschikbaar. Later op dezelfde dag vindt de voorbeschouwing op de sprintrace plaats, startend om 23.00 uur. Internationale analisten delen vanaf het Circuit of the Americas inzichten over de aanstaande race. Het liveverslag van de sprintrace begint om 23.55 uur.

Abonnees hebben de flexibiliteit om hun gewenste commentaartaal te kiezen, waaronder Nederlands via Viaplay, of Engels, Duits, Frans, Spaans of Portugees. Bovendien krijgen ze toegang tot extra functies zoals livetiming, de driver tracker en de onboardcamera's van alle coureurs. Na de race wordt een uitgebreide nabeschouwing uitgezonden, waarin de belangrijkste momenten worden geanalyseerd en interviews met de hoofdrolspelers plaatsvinden.

Formule 1 kijken met Ziggo

Samenvatting sprintrace

Zondag 22 oktober

Start uitzending: 01.00 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Bij Ziggo zijn in 2023 alleen samenvattingen van de Formule 1-actie te zien. De hoogtepunten van de sprintrace in Austin worden in de nacht van zaterdag op zondag uitgezonden. Het programma begint namelijk om 01.00 uur. De uitzending begint met een uitgebreide samenvatting van de korte race op het Circuit of the Americas. Daarna worden de belangrijkste momenten uitgebreid besproken door presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos.

Als je geen abonnement bij Ziggo hebt, kun je via je eigen provider het Ziggo Sport Totaal-pakket aanschaffen. Hiermee krijg je toegang tot extra sportzenders, waaronder de Select-zender waarop je de Formule 1-actie kunt volgen.

F1 Austin: Hoe laat komt Formule 1 op televisie?

Viaplay, F1TV Pro en Ziggo zenden allemaal de vijfde sprintrace van het F1-seizoen 2023 uit. Hieronder vind je de verschillende opties en de bijbehorende tijden.

Waar Wat Tijd Zender Viaplay Liveverslag sprint shootout 19.00u - 20.30u Viaplay F1TV Liveverslag sprint shootout 19.30u - 20.14u F1TV Pro Viaplay Liveverslag sprintrace 23.30u - 01.15u Viaplay F1TV Liveverslag sprintrace 23.00u - 02.00u F1TV Pro Ziggo Samenvatting sprintrace 01.00u - 01.45u Ziggo kanaal 14 of Select

Kalender F1 sprintraces 2023

In het Formule 1-seizoen 2023 worden er tijdens zes Grands Prix sprintraces verreden. Deze korte race over honderd kilometer vindt al op zaterdag plaats. Hierdoor gaat het weekendschema overhoop, met de gebruikelijke kwalificatie voor de GP al op vrijdag en een extra kwalificatie voor de sprintrace op zaterdag.

De eerste sprintrace van het seizoen 2023 werd gewonnen door Sergio Perez. Drievoudig wereldkampioen Max Verstappen zegevierde op de Red Bull Ring en Spa-Francorchamps. In Qatar boekte rookie Oscar Piastri zijn eerste F1-zege door de sprintrace op zijn naam te schrijven.

Datum Grand Prix Circuit Winnaar 29 april Azerbeidzjan Baku City Circuit Sergio Perez 1 juli Oostenrijk Red Bull Ring Max Verstappen 29 juli België Spa-Francorchamps Max Verstappen 7 oktober Qatar Losail International Circuit Oscar Piastri 21 oktober Verenigde Staten Circuit of the Americas 4 november Brazilië Autodromo José Carlos Pace

Puntentelling F1 sprintrace 2023

Tijdens de sprintrace worden de eerste acht coureurs beloond met punten voor het F1-wereldkampioenschap. De racewinnaar verdient acht punten, de tweede plaats levert zeven punten op, en zo verder, waarbij de achtste plaats goed is voor één punt. In het verleden ontvingen alleen de eerste drie coureurs punten, respectievelijk drie, twee en één punt. Echter, om meer spanning te genereren, is besloten om punten uit te delen aan een grotere groep coureurs. In tegenstelling tot de reguliere Grand Prix, wordt er in de sprintrace geen extra punt toegekend voor de snelste ronde.