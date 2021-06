Sportief directeur Alpine over Alonso: "Geen woedeaanvallen meer"

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso maakte een klein jaar geleden (op 8 juli 2020) zijn terugkeer naar de Formule 1 en zijn oude liefde Renault bekend. Daarna is de 39-jarige Spanjaard ondanks alle coronarestricties als een bezetene aan de slag gegaan om klaar te zijn voor z’n rentree. Die rentree verliep niet zonder slag of stoot. Alonso worstelde in het begin van het seizoen met de Alpine A521 en scoorde in slechts twee van de eerste vijf races punten. Maar de Spanjaard lijkt zich inmiddels wat beter op zijn gemak te voelen: in de laatste drie Grands Prix finishte hij steevast in de top tien.

Alan Permane kent Alonso al jaren – de Engelsman is sinds 1997 werkzaam bij Renault – en is vol lof over de aanpak van de Spanjaard die zich in het verleden nog wel eens verloor in politieke spelletjes en woedebuien. “Ik denk dat zijn proces hetzelfde is als alles in de Formule 1; er bestaat geen recept voor het vinden van downforce, voor het vinden van paardenkrachten, voor coureurs om uit te vinden waar ze staan”, aldus Permane. “Het is gewoon hard werken, en hij werkt hard. Hij heeft hard gewerkt in het voorseizoen. Hij had een beetje een slechte start, dat is zeker. Er waren wat strubbelingen, maar in plaats van een driftbui of woedeaanval of wat dan ook, keek hij gewoon naar zichzelf.”

Dat was in het verleden wel anders: berucht zijn de aanvaringen van Alonso met onder andere Lewis Hamilton, in hun gezamenlijke tijd bij McLaren of de uitingen van frustratie in zijn tegenvallende jaren bij Ferrari. Inmiddels is Alonso wat relaxter, zegt Permane. “Hij heeft nooit de auto of het team de schuld gegeven. Hij zei: ‘Het ligt aan mij, ik moet me verbeteren, ik moet dit doen, ik moet beter zijn’. Hij zei het op kantoor en hij zei het ook in de pers. Ik denk dat hij nog niet klaar is met dat proces. Hij bouwt nog steeds aan zijn team met de jongens om hem heen, en doet het geweldig.”

Radioboodschap

De inspanningen van Alonso kwamen tot uiting in de Grand Prix van Stiermarken, afgelopen weekend op de Red Bull Ring. De coureur uit Oviedo bereikte in de kwalificatie Q3 en werd in de race negende. Hij bracht daarmee twee dure punten voor Alpine mee naar huis. Ook leek het er op dat Alonso zich eindelijk echt lekker voelde in zijn auto, getuige zijn boordradio in de kwalificatie. Hij zei tegen zijn team dat “wat de positie ook zal zijn” hij "er van had genoten.”

Permane sprak na de kwalificatie met Alonso over de impact van die woorden op het team. “Ik zei na afloop tegen hem: 'Onderschat niet wat die radioboodschap zal betekenen als die wordt uitgezonden, iedereen in Enstone en in Viry [waar de fabrieken van Alpine staan] hoort dat'. Dat maakt hun weken van hard werken de moeite waard.”