Na de start van de Russische invasie in Oekraïne vorige maand besloot het Haas F1 Team om alle logo’s van Uralkali van de wagens te halen. Hiermee verdween ook de knipoog naar de Russische vlag van de VF-22. Niet veel later werd de samenwerking met het bedrijf opgezegd, evenals het contract van coureur Nikita Mazepin.

Uralkali was sinds de start van het F1-seizoen 2021 de officiële titelsponsor van de Amerikaanse renstal, en zorgde voor een flinke kapitaalinjectie. Het vertrek van de geldschieter heeft financiële gevolgen, al kan het team ook zonder de roebels van Uralkali blijven voortbestaan. Wel zullen er op korte termijn nieuwe sponsoren gevonden moeten worden om het “grote gat” op te vullen.

“Er is op dit moment veel belangstelling“, meldt teambaas Guenther Steiner daarover. “Ik beloof niets, maar we boeken goede progressie. Ik heb er veel vertrouwen in. Bovendien laten we mensen zien dat we terug naar voren willen, en men weet waar we vandaan komen. Wat dat betreft denk ik dat we een goede kans maken.”

Weinig interesse op de Amerikaanse markt

Haas Automation, het bedrijf van teameigenaar Gene Haas, staat sinds het vertrek van Uralkali prominenter op de wagen. De sport wint momenteel snel aan populariteit in Amerika, met dank aan de Netflix-serie Drive to Survive en de komst van een tweede Grand Prix in Miami. Hoewel Haas het enige Amerikaanse team op de grid is, blijft het voor de renstal uit North Carolina lastig om Amerikaanse merken aan zich te binden. Steiner: “Het is gewoon moeilijk om in Amerika grote sponsordeals te sluiten. Dat geldt niet alleen voor de Formule 1. Als je naar de autosport in de Verenigde Staten kijkt, dan zijn daar wel sponsors actief maar geen echt grote. Vroeger reden er in de NASCAR auto’s rond die het gehele jaar gesponsord werden door één merk. Dat is momenteel nauwelijks meer het geval, want het gaat gewoon om veel geld.”