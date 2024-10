Sergio Pérez verlengde afgelopen zomer zijn contract bij Red Bull Racing. Toch lijkt het nog verre van zeker dat hij in 2025 daadwerkelijk de teamgenoot van Max Verstappen is. De Mexicaan, bezig aan zijn vierde seizoen aan de zijde van Verstappen bij Red Bull, levert namelijk weinig indrukwekkende prestaties.

Carlos Slim, die in het begin van het vorige decennium te boek stond als de rijkste persoon ter wereld en Pérez al diens hele carrière financieel steunt, kan weinig met alle geruchten. “Nou, ik denk dat hij het al heeft aangegeven. Ik begrijp niet waarom er nog zoveel twijfels zijn”, reageert Slim in Mexico op een vraag van Motorsport.com wat er volgend jaar met Pérez gaat gebeuren. “Hij heeft zijn contract en hij heeft het ook duidelijk gezegd. Teambaas Christian Horner heeft het ook bevestigd.”

Gevraagd naar wat Pérez nodig heeft om beter te presteren, antwoordt Slim kort maar krachtig: “Een betere auto”. Dat Verstappen met dezelfde auto de WK-stand aanvoert, voedt wilde geruchten dat Pérez wellicht minder materiaal heeft dan zijn Nederlandse collega. Slim waagt zich echter niet aan dergelijke uitspraken. “Dat zou ik niet weten, want daar ben ik niet goed genoeg voor op de hoogte”, reageert de ondernemer, voornamelijk bekend als topman van telecomgigant Telmex.

Wel ziet Slim dat ook Verstappen het de laatste maanden moeilijker heeft. “Het is lastiger voor hem om net zo competitief te zijn als aan het begin van het jaar”, refereert Slim aan het feit dat Verstappen zeven zeges boekte in de eerste tien races van het F1-seizoen 2024 en sindsdien droog staat. “Ik denk dat het team heel hard werkt om een auto te leveren waarmee ze weer dominant kunnen zijn. En we weten allemaal dat, wanneer ze de juiste middelen hebben, ze dat op zeer overtuigende wijze laten zien.”

Video: Zien we Pérez nog terug na de Grand Prix van Mexico?