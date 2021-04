Coureurs beheersen kunst van spioneren: “Ieder detail telt in F1”

Racing Point raakte in 2020 in opspraak doordat zij bij de wintertest verschenen met een bolide die als twee druppels water leek op de Mercedes waarmee het Duitse fabrieksteam een jaar eerder overtuigend beide wereldtitels had gewonnen. Hoewel de aanpak van het huidige Aston Martin erg ver ging, is het niet nieuw dat een team voor het ontwerp van de auto inspiratie opdoet bij de concurrentie. Vaak lopen de technisch directeuren van de F1-teams voor de start van de race over de startgrid om zo te kijken welke vondsten er op de auto’s van de concurrentie te zien zijn. De meeste renstallen zijn daar nu echter beducht op en proberen dus zoveel mogelijk onderdelen buiten het zicht van spionerende concurrenten te houden.

Na afloop van de race is parc fermé vaak de beste plek om inspiratie op te doen bij de tegenstanders. De meeste medewerkers van de teams blijven dan op afstand, maar regelmatig zie je een coureur een goede blik werpen op bepaalde onderdelen van een auto van de concurrentie. Met name Sebastian Vettel staat erom bekend dat hij na afloop van de race graag naar andere F1-bolides kijkt in de hoop dat zijn oog op een bijzondere oplossing valt. Nico Hülkenberg onderschrijft dat coureurs zich daarmee bezighouden: “Je verzamelt informatie. Je kijkt naar hoe het op die auto is opgelost en dat geef je dan door aan je eigen mensen”, vertelde hij bij Servus TV. “Natuurlijk hoop je dan dat zij er iets mee kunnen doen en dat ze je auto er sneller mee kunnen maken.”

Vettel is dus zeker niet de enige die na afloop van een race blikken werpt op de wagens van de concurrentie. Volgens voormalig Mercedes-engineer Philipp Brändle is ook Lewis Hamilton daar zeer bedreven in, zo vertelde hij rond de GP van Bahrein bij Servus TV. “Hij bekijkt alles zeer nauwkeurig. Er was bijvoorbeeld een moment in de ruimte waar de coureurs wat drinken voor ze naar het podium gaan”, haalt de engineer, die tot eind 2019 aan de auto van Hamilton werkte, een voorbeeld aan. "Hij merkte op dat een andere overall minder kabel bevatte. Het ging erom dat je gewicht kan besparen, want werkelijk ieder detail telt in de Formule 1. Vervolgens gaf hij ons de feedback dat een ander team een kortere kabelboom had, een kleinere stekker. Alles waarmee je ook maar één gram kan besparen is belangrijk. Op dergelijke details let hij dan."