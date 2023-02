Na acht opeenvolgende wereldtitels bij de constructeurs en zeven rijderstitels in dezelfde periode werd Mercedes in 2022 met beide benen op de grond gezet. Er waren hoge verwachtingen van de W13, die tijdens de tweede test in Bahrein werd voorzien van een uniek concept voor de sidepods. Die verandering zou zo'n anderhalve seconde tijdwinst per ronde moeten opleveren, maar in praktijk pakte dat anders uit. Hoewel het concept an sich niet voor problemen heeft gezorgd, bleek de Duitse fabrikant de plank over de gehele linie te hebben misgeslagen. Met name in het eerste deel van het seizoen hadden Lewis Hamilton en George Russell veel last van porpoising en bouncing. Toen die problemen grotendeels waren opgelost, bleek dat de W13 te veel drag had en daardoor tekortkwam op de rechte stukken. Het resultaat: slechts één overwinning en de derde plek bij de constructeurs.

In die zin is het niet gek dat Mercedes voorzichtig was toen het bij de onthulling van de nieuwe W14 vooruitblikte op het nieuwe seizoen. Sterker nog, de teksten van teambaas Toto Wolff leken eerder te hinten naar zorgen over hoe het team er in de aanloop naar het F1-seizoen 2023 voor staat. De Oostenrijker gaf bij de presentatie toe dat de unieke sidepods vroeg in het seizoen al aangepast worden, maar ook in het persbericht was zijn toon opvallend gematigd. "Ik zie dat er in de organisatie zoveel energie en motivatie is om een auto neer te zetten die uiteindelijk competitief genoeg is om helemaal vooraan mee kan vechten", zei hij. Vooral door het gebruik van het woord 'uiteindelijk' lijkt het alsof Mercedes al geaccepteerd heeft dat het zeker in de eerste fase van het seizoen niet om de prijzen kan strijden.

Die woordkeuze komt volgens Wolff voort uit het feit dat hij enerzijds wil uitspreken dat Mercedes weer competitief is in 2023, maar dat het team simpelweg niet weet of men dat al is bij de seizoensstart in Bahrein. Dat verklaart mogelijk ook waarom zowel Hamilton als Russell voorzichtig waren met hun uitspraken over de prestaties van de W14. Met name Hamilton leek erop voor te sorteren dat het team weer in de achtervolging moet, iets waartoe men volgens de zevenvoudig wereldkampioen goed in staat is. "Ik ben niet zo optimistisch als vorig jaar, eerder wat voorzichtiger. Maar we hebben het beste team om te dealen met wat er ook op ons pad komt", vertelde hij. "Hopelijk kennen we een vliegende start, maar dat is niet altijd het geval. Ik denk dat we vorig jaar hebben laten zien dat we ons in iedere situatie kunnen herstellen. Dat gaan we dit jaar proberen te doen."

Twijfels over prestaties W14?

Het is voor Mercedes geen nieuwe tactiek om de verwachtingen te temperen in de aanloop naar het nieuwe seizoen. Dat deed de in Brackley gevestigde renstal ook al in de ongekend succesvolle periode tussen 2014 en 2021, toen het team vaak met een dominante bolide bij de eerste race verscheen. Toch lijkt de voorzichtigheid van Mercedes dit jaar niet bedoeld om de concurrentie zand in de ogen te strooien. Zo gingen er voor de teampresentatie al verhalen rond dat de W14 niet de gehoopte cijfers haalde in de windtunnel, terwijl de aankondiging van het veranderen van het sidepod-concept ernaar hint dat de formatie niet helemaal tevreden is met de auto die het woensdag onthulde.

Lewis Hamilton en George Russell hebben donderdag ook een filmdag afgewerkt in Silverstone. Foto: Mercedes AMG

Motorsport.com vroeg Russell of er binnen Mercedes inderdaad twijfels zijn over de auto die het heeft gepresenteerd. Opvallend genoeg verwees hij in zijn antwoord naar de lange onderbreking tussen de derde en vierde race van 2023, waardoor er voldoende tijd is om mogelijke problemen te herstellen. "We hebben nu al meerdere seizoenen gezien dat Mercedes de auto heel goed kan ontwikkelen gedurende een seizoen. Met hoe de kalender er nu uit ziet, hebben teams de kans om dingen te ontwikkelen zonder dat er in die periode veel races zijn", legde Russell uit. Toch ziet de coureur uit King's Lynn aanknopingspunten: de W14 is lichter dan zijn voorganger en zou bovendien minder drag moeten hebben. "Dit zijn dingen die gegarandeerd de prestaties verbeteren. Maar zodra je voor een bocht remt of door een bocht gaat, moet de downforce gaan werken. We weten eigenlijk nog niet hoe de auto gaat presteren. Uiteindelijk weten we ook niet waar we zullen staan, vooral in verhouding tot Red Bull en Mercedes."

Onzekerheid over plek in pikorde in 2023?

Wellicht is de voorzichtigheid van Mercedes geen uiting van zorgen over hoe het team ervoor staat, maar juist van onzekerheid over de plek in de rangorde. Zo weet het team na 2022 ook dat goede cijfers in de windtunnel geen garantie zijn voor goede prestaties op de baan. En die onzekerheid is mogelijk versterkt doordat de shakedown op de dag van de onthulling niet vlekkeloos leek te verlopen. Daar waar Mercedes voorheen zeer betrouwbaar bleek, gingen er geluiden dat de vijftien kilometer tellende demo-run in Silverstone met horten en stoten verliep. Tegelijkertijd verklaart de onzekerheid over de plek in de pikorde het ook dat Mercedes niet hoog van de toren blaast over de gepresenteerde bolide. Dat geldt helemaal nu 2022 nog zo vers in het geheugen ligt. Deze factoren samen verklaren waarom Mercedes zich erop richt om klaar te zijn voor een reactie als blijkt dat het team niet staat waar het wil staan.

Hamilton sluit intussen niet uit dat Mercedes plank opnieuw heeft misgeslagen met de W14. Wel weet hij zeker dat het team alles in huis heeft om zich sterk te herstellen. "Als we in de W14 stappen, hoop ik dat de bolide de eigenschappen heeft waar wij om gevraagd hebben. Zo niet, dan vinden we wel een manier", aldus de 38-jarige coureur uit Stevenage. "Het werk van de engineers en ontwerpers is om met oplossingen te komen en daarom zijn we voorbereid voor het geval dat. Het lastige is dat we geen glazen bol hebben, dus je weet nooit wat je te wachten staat. Het enige dat je kan doen, is jezelf voorbereiden, aanwezig zijn en geduldig werken aan het oplossen van wat het probleem ook mag zijn."