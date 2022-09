Spectaculaire F1-transfers die net niet tot stand kwamen

In de afgelopen decennia zijn in de Formule 1 meerdere transfers goud waar gebleken. Bijvoorbeeld die van Michael Schumacher naar Ferrari, of die van Lewis Hamilton naar Mercedes. Er zijn echter ook grote deals die niet van de grond zijn gekomen. In dit artikel gaan we terug in het verleden, en kijken we naar deals die niet doorgingen, maar de F1 wel drastisch hadden kunnen veranderen.

Lewis Hamilton naar Red Bull Racing

Het lijkt nu misschien onvoorstelbaar, maar enkele jaren geleden was Lewis Hamilton dicht bij een stap naar Red Bull Racing. Na in 2008 wereldkampioen te zijn geworden met McLaren kreeg de Brit weinig competitieve auto’s meer. Op een goede dag kon hij meestrijden voor zeges, maar op 2010 na was een titel vaak ver uit zicht. Reden genoeg om in 2013 over te stappen naar Mercedes, waar hij nog eens zes kampioenschappen bij elkaar reed.

Maar voordat hij de stap naar de Zilverpijlen maakte, was hij geïnteresseerd in Red Bull Racing. Dat vertelde Christian Horner aan de Daily Mail. “Lewis en ik hebben in de loop der jaren was gesprekken gevoerd. Tussen 2010 en 2013 was hij erg geïnteresseerd om bij Red Bull te rijden. Doen hadden we echter Sebastian Vettel al, en het had geen zin om met twee alfa-coureurs te rijden.”

Lewis Hamilton, McLaren Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Fernando Alonso naar Mercedes

Toen Nico Rosberg na zijn wereldtitel in 2016 onverwacht aankondigde te stoppen met Formule 1, had Mercedes-teambaas Toto Wolff een probleem. Hij moest snel op zoek naar een nieuwe teamgenoot van Lewis Hamilton. Een van de namen die opkwam, was die van Fernando Alonso. De Spanjaard had twee zeer slechte jaren achter de rug met de McLaren-Honda, die bijna vaker niet dan wel aan de finish kwam.

Het probleem was het schandaal van McLaren in 2007. Toen de Britse formatie nog met Mercedes motoren reed en Alonso daar toen ook al eens in dienst was, raakte Alonso betrokken bij een spionageschandaal. Bovendien hadden Alonso en Hamilton een nóg slechtere onderlinge relatie als teamgenoten dan Hamilton en Rosberg. Toto Wolff had geen zin in nog meer interne chaos, en besloot om voor Valtteri Bottas te kiezen als nieuwe teamgenoot van Hamilton.

Fernando Alonso, McLaren Foto: McLaren

Nico Rosberg naar McLaren

Het duel tussen Rosberg en Hamilton had al in 2008 plaats kunnen vinden. Toen Fernando Alonso met groot chagrijn vertrok uit Woking kwam er een plekje vrij naast Hamilton. Dat plekje ging uiteindelijk naar Heikki Kovailainen, die in zijn debuutseizoen bij Renault een sterke indruk achterliet.

Toch overwoog Ron Dennis om de toen nog beste vriend van Hamilton naar McLaren te halen, zo vertelde Rosberg aan Die Welt. “Ik was een interessante kandidaat voor McLaren. Ik had echter een contract met Williams, en Frank Williams maakte meteen duidelijk dat ik onverkoopbaar ben.” Uiteindelijk zou Rosberg in 2010 naar Mercedes gaan, waar Hamilton in 2013 aansloot. De rivaliteit bloeide op tot een hoogtepunt, en van de vriendschap bleef werkelijk niets meer over.

Nico Rosberg, Williams op het podium Foto: Sutton Images

Fernando Alonso naar Red Bull Racing

Nog een keer Alonso met een afgeketste transfer. De Spanjaard staat bekend om het maken van foute keuzes en dat is enigszins begrijpelijk. Na zijn mislukte avontuur bij McLaren was ook hij in beeld bij Red Bull Racing. Christian Horner bevestigde aan Motor Sport Magazine dat er gesproken is over een transfer. “We waren heel dicht bij een contract. Helmut [Marko] en ik hebben aan het einde van 2008 met zijn management gesproken over 2009 en 2010 en hem een tweejarig contract aangeboden.”

Alonso koos ervoor om nog een jaar bij Renault te blijven, om in 2010 naar Ferrari te gaan. Met Ferrari kwam hij twee keer dicht bij een wereldtitel. Maar hij werd verslagen door: jawel, Red Bull Racing en Sebastian Vettel.

Fernando Alonso, Renault F1 Team Foto: Charles Coates / Motorsport Images

Mika Hakkinen naar Williams

Mika Hakkinen kreeg in 1993 de kans om zijn over te stappen naar het toen dominante team van Williams. De renstal pakte in 1992 de dubbel met Nigel Mansell als kampioen bij de coureurs, en zou dit in 1993 opnieuw doen met Alain Prost. Hakkinen had er namelijk voor gekozen om zich bij McLaren aan te sluiten. In Beyond the Grid vertelde hij waarom.

“Veel mensen denken dat het om geld ging. Ik had het gevoel dat de coureur bij Williams alleen de coureur is”, stelt Hakkinen, die daarmee wil zeggen dat hij zich bij McLaren beter gewaardeerd voelde. De keuze was achteraf natuurlijk prima, want in 1998 én 1999 werd hij wereldkampioen in de Formule 1.

Mika Hakkinen lanceert zijn Mclaren MP4/8 in de lucht in Malthouse Corner Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Damon Hill naar McLaren

Ondanks zijn wereldtitel in 1996 wordt Damon Hill op straat gezet door zijn team Williams. Het jaar erna rijdt Hill voor het kleine team van Arrows. Voor 1998 kreeg hij de kans om nog een keer naar een topteam over te stappen. McLaren was geïnteresseerd in de diensten van één van de grote rivalen van Michael Schumacher.

De onderhandelingen liepen echter niet zoals gewenst. Tegenover Auto, Motor und Sport verklaarde Hill: “Ron [Dennis] heeft me geen attractief voorstel gedaan. Het was een belediging.” Toch zou Hill weleens spijt kunnen hebben gekregen na zijn keuze. Want zoals eerder gezegd won Hakkinen in de twee jaren die volgde de wereldtitel. Hill heeft niet vaak meer de luxe gehad om regelmatig vooraan mee te strijden, op een paar sterke optredens na.

Damon Hill, Jordan Foto: Sutton Images

Jacques Villeneuve naar McLaren

Adrian Newey, destijds nog in dienst bij McLaren, wilde dolgraag dat Jacques Villeneuve zijn nieuwe creaties gaat besturen. De wereldkampioen van 1997 bij Williams werd persoonlijk door Newey benaderd om naar McLaren te komen. “Hij zei me dat ik niet bij BAR moest tekenen”, vertelde Villeneuve.

Grappig genoeg was de Canadees op dat moment al in gesprek met BAR voor een zitje voor het volgende seizoen. Zijn manager Craig Pollock was op dat moment de teambaas bij dat team. "Als Craig er niet geweest was, had ik langer met McLaren gesproken. Dan had Adrian me waarschijnlijk overtuigd." Achteraf gezien was McLaren wellicht de betere optie geweest, want met BAR kwam Villeneuve nooit meer in de buurt van een wereldtitel.

Jacques Villeneuve, British American Racing Foto: Sutton Images

Michael Schumacher naar McLaren

We blijven even bij McLaren. Michael Schumacher stapte na zijn titels bij Benetton in 1994 en 1995 over naar Ferrari. De eerste twee seizoenen verliepen zeer matig en Schumacher was bijna overgestapt naar McLaren. Dat onthulde toenmalig Mercedes-motorsportchef Norbert Haug. “We hadden altijd al de losse afspraak dat we nog een keer samen wilde werken. In 1998 was het bijna zover. Er waren vergevorderde onderhandelingen met McLaren-Mercedes, die uiteindelijk op niets uitliepen.”

Schumacher bleef bij Ferrari en pakte daar vijf opeenvolgende wereldtitels. Een reeks die door niemand anders is neergezet in de historie van de Formule 1. Na een precies drie jaar durend pensioen sloot hij zich in 2010 aan bij Mercedes, en zo kwam de samenwerking tussen hem en Haug er alsnog.

Winnaar Michael Schumacher, Ferrari F1 2000 Foto: Motorsport Images

Max Verstappen naar Mercedes

We sluiten af met een wellicht bekend, maar nog steeds bijzonder verhaal. In 2015 debuteerde Max Verstappen in de Formule 1 bij Toro Rosso terwijl hij nog maar zeventien jaar oud was. Veel mensen plaatsten vraagtekens bij deze beslissing van Red Bull-talentenscout Helmut Marko. De reden bleek uiteindelijk een professionele wedstrijd touwtje trekken, maar dan met de handtekening van Verstappen.

De jonge Nederlander maakte in 2014 furore door in zijn eerste seizoen in de Formule 3, wat ook zijn eerste seizoen in racewagens was in plaats van karts. Hij won veel races en werd uiteindelijk derde in het kampioenschap achter Esteban Ocon en runner-up Tom Blomqvist. Zowel Mercedes als Red Bull wilden de Nederlander graag strikken. Toto Wolff en Mercedes hadden echter geen zitje in de Formule 1 vrij bij één van de teams waaraan ze motoren leverden, en Red Bull had een plekje bij zusterteam Toro Rosso. Als ultieme poging om Verstappen te overtuigen, bood Marko hem een zitje aan. Het resultaat mocht er zes jaar later zijn, toen Max Verstappen wereldkampioen in de Formule 1 werd.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1e plaats, heft zijn trofee op het podium Foto: Jerry Andre / Motorsport Images