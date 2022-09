Het grote oranjefeest in Zandvoort van 2021 staat velen nog in het geheugen gegrift. De eerste Grand Prix van Nederland in meer dan dertig jaar werd in vele opzichten een enorm succes. Max Verstappen droeg zijn steentje bij door de grote druk op zijn ranke schouders te weerstaan en vanaf pole-position naar de zege te rijden. Mooier kon niet!

Dit jaar belooft het opnieuw een groot oranjefeest te worden. De organisatie verwacht over het weekend meer dan 300.000 fans in Zandvoort. De druk is voor Verstappen ditmaal wat minder groot. Zijn droom kwam in 2021 immers al uit met zijn eerste wereldtitel. Op dit moment staat er geen maat op de Red Bull-coureur, die afgelopen weekend op Spa-Francorchamps het gehele veld op een hoop reed. De wereldtitel kan hij al bijna ruiken, maar hij zal er alles aan doen om ook dit jaar in zijn thuisrace sterk voor de dag te komen.

Ben jij ervan overtuigd dat Max Verstappen zondagmiddag als eerste over de meet komt in de Dutch Grand Prix? Doe dan mee met de speciale actie van Jacks en win liefst 50 keer je inzet! Let op: deze actie geldt alleen voor nieuwe spelers van 24 jaar of ouder.

Zo speel je mee:

Meld je aan bij Jack’s Casino & Sport

Stort minimaal tien euro om de Odds Boost te activeren

Selecteer Max Verstappen als winnaar van de race. Let op: inzetten is niet mogelijk tijdens de vrije trainingen en kwalificatie

De odd wordt automatisch verhoogd naar 50,-

Bekijk hier de voorwaarden en meld je aan voor deze speciale welkomstactie

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+