Max Verstappen mag zich sinds de Grand Prix van Japan een tweevoudig wereldkampioen noemen. Voor die gelegenheid heeft de Red Bull Racing-coureur besloten nog eenmaal aan de kleurstelling van zijn helm te sleutelen. Om beide titels te vieren maakt hij het Formule 1-seizoen 2022 af met een compleet gouden helm. Zelf noemt Verstappen het een speciale helm. De hoofdbescherming is uiteraard van Red Bull-logo's voorzien. Achterop staat zijn eigen logo, met daarboven '2021' en '2022'. Bovenop de helm vinden we uiteraard de leeuw. Met glinsterende letters staat er 'World Champion'. Daarnaast zien we logo's van diverse sponsoren, waaronder het logo van Viaplay.

"We hebben iets van goud toegevoegd", zegt Verstappen over zijn helm. "Ik had het idee om na het winnen van zowel het rijders- als constructeurskampioenschap om met deze helm het seizoen af te maken. Het goud maakt het extra speciaal en met de witte elementen ziet er heel cool uit. Uiteraard heeft deze een speciale betekenis. Het was voor iedereen in het team een speciaal jaar."

Het is niet de eerste keer dat Verstappen met een andere kleurstelling rijdt. In Miami, Oostenrijk, Zandvoort en de Verenigde Staten koos de regerend wereldkampioen ook voor iets anders. De mooiste was wellicht die in Nederland. Daar reed hij met een livery die veel weg had van het design dat vader Jos Verstappen altijd had. De 25-jarige coureur deed dit om Verstappen senior te eren. Max Verstappen begon dit Formule 1-seizoen met een gouden helm, al had de witte kleur de overhand. Voor de restant van het seizoen gaat de Nederlander voor compleet goud.