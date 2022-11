Speciale actie: Wint Verstappen in Abu Dhabi? Win 50 keer je inzet

Na een wervelwind van races, controverse en bovenal veel mooie actie komt het Formule 1-seizoen dit weekend weer aan in Abu Dhabi. Daar wordt het veelbesproken seizoen 2022 afgesloten. Het Yas Marina Circuit is voor de veertiende keer gastheer voor de Formule 1, wederom wordt de Grand Prix van Abu Dhabi onder kunstlicht verreden. Tot nu toe werden alle successen in Abu Dhabi gedeeld door twee teams: Mercedes heeft zes overwinningen behaald, Red Bull Racing won de andere vijf. Van de zes overwinningen die Mercedes haalde, stond oud-wereldkampioen Lewis Hamilton garant voor vijf. De andere was in 2017 voor Valtteri Bottas. Sebastian Vettel, die dit weekend de laatste race van een rijke F1-carrière rijdt, won driemaal in zijn tijd als Red Bull-rijder.

Max Verstappen werd al tweemaal winnaar van de race en koestert goede herinneringen aan het circuit. Vorig jaar behaalde hij na een tumultueuze race zijn eerste F1-wereldtitel in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten Na een safety car laat in de race ging Verstappen over op nieuwe banden en had koploper Lewis Hamilton het oude rubber nog onder zijn auto zitten. Verstappen versloeg de Brit in het resterende rondje en greep daarmee de wereldtitel op een manier die nog lang tot discussie zou leiden. Een jaar eerder, in 2020, was het minder spannend. In de race reed Verstappen vijftien seconden weg van Bottas, de eerste achtervolger. Hamilton werd derde in die editie van de Abu Dhabi Grand Prix.

Wint Verstappen de race in Abu Dhabi?

Denk jij dat Verstappen zich na een tegenvallend weekend in Brazilië herpakt en voor winst gaat in Abu Dhabi? Zet dan nu in bij Jack’s en win 50 keer je inzet als de F1-wereldkampioen zondag op de hoogste trede van het podium staat. Let op: deze actie geldt alleen voor nieuwe spelers van 24 jaar of ouder en inzetten kan tot de start van de race op zondagmiddag 12.00 uur Nederlandse tijd.

Zo speel je mee:

Meld je aan bij Jack’s Casino & Sport

Stort minimaal tien euro om de Odds Boost te activeren

Zet HIER maximaal 1 euro in op ‘GP-winnaar, Verstappen, Max’. Let op: inzetten is niet mogelijk tijdens de vrije trainingen en de kwalificatie. De actie loopt af op zondagmiddag om 12.00 uur.

maximaal 1 euro in op ‘GP-winnaar, Verstappen, Max’. Let op: inzetten is niet mogelijk tijdens de vrije trainingen en de kwalificatie. De actie loopt af op zondagmiddag om 12.00 uur. De odd wordt automatisch verhoogd naar 50x

Bekijk hier de voorwaarden en doe mee met deze speciale welkomstactie voor de Grand Prix van Abu Dhabi

Al een account bij Jack's?

Geen zorgen, want ook voor iedereen met een bestaand account zijn er speciale acties. Zo is er de speciale Profit Boost. Hiermee kan je je odds voor de race met liefst 25 procent verhogen, met een maximale winstverhoging van 150,- euro. En het mooie is: deze actie is iedere Grand Prix geldig! Hier vind je meer informatie en uitleg hoe je de Profit Boost activeert.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+