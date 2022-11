Special: Tien slechtste F1-coureurs van deze eeuw

Elk jaar is er in de Formule 1 wel een coureur die als slecht betiteld wordt. Een coureur waar men extreem kritisch over is, of zelfs om gelachen wordt. In dit artikel kijken we naar tien coureurs die in deze eeuw niet het beste van zichzelf hebben laten zien.

Tomas Enge

Puur qua talent zou de Tsjech hier eigenlijk niet mogen staan. Met een schandaal heeft hij zichzelf echter in de voet geschoten. De Formule 1-carrière van Tomas Enge heeft precies drie wedstrijden geduurd. Op sportief gebied valt hem met een Duitse Formule Ford-titel en twee derde eindplaatsen in de Formule 3000 weinig te verwijten.

Enge viel in 2001 drie races in voor de geblesseerde Luciano Burti bij het team van Prost. Hij pakte daarin geen punten. Toen het team stopte, ging Enge terug de Formule 3000 in. Daar werd hij in 2002 kampioen, maar die titel werd hem ontnomen. De Tsjech werd positief getest op het gebruik van Cannabis. Daarmee was zijn autosportcarrière praktisch meteen voorbij.

Rio Haryanto

Rio Haryanto werd dé nationale held van Indonesië toen hij in 2016 instapte bij Manor. Het Britse team had geld nodig, en Haryanto beschikte wel over een paar centen. Zijn populariteit was meteen duidelijk. Bij zijn debuut in de Grand Prix van Australië werd hij verkozen tot Driver of the Day. Het was de eerste race dat deze award werd uitgereikt. Bijna alle stemmen kwamen uit Indonesië.

Hoewel hij met drie zeges in de GP2 Series absoluut niet als volslagen pannenkoek gezien mag worden, was de Formule 1 een maatje te groot voor hem. Zijn teamgenoot Pascal Wehrlein, die ook debuteerde, was duidelijk sneller. Na de zomerstop werd Haryanto vervangen door Esteban Ocon. Het was tevens het laatste jaar van het team van Manor.

Rio Haryanto, Manor Racing MRT05. Foto: Sutton Images

Nicolas Kiesa

In 2003 vergaart de Deen beroemdheid, als hij in Monaco zijn enige race in de Formule 3000 wint. Dit kwam vooral omdat Björn Wirdheim, die de hele race leidde, te vroeg van zijn gas ging omdat hij dacht dat hij al gewonnen had. Later in het seizoen vervangt Nicolas Kiesa bij Minardi Justin Wilson voor de laatste vijf races in de Formule 1.

Een diepe indruk liet Kiesa niet achter. In alle kwalificaties was teamgenoot Jos Verstappen sneller. Hij hield elke race echter zijn auto wel heel. In 2005 wordt hij nog derde rijder bij Jordan, om een jaar later drie races voor het DTM-team van Colin Kolles te racen.

Zsolt Baumgartner

Wie in drie jaren Formule 3000 slechts zeven punten haalt, is waarschijnlijk geen hoogvlieger. Toch lukte het de Hongaar om in 2003 in de Formule 1 te komen, als hij bij Jordan de geblesseerde Ralph Firman mag vervangen. Zijn optreden was goed genoeg om een jaar later een plekje bij Minardi te bemachtigen.

Daar wordt Zsolt Baumgartner regelmatig overschaduwd door Gianmaria Bruni. Toch kan Baumgartner een succesvol resultaat bijschrijven. Bij de GP van de Verenigde Staten haalt hij met een achtste plaats Minardi’s eerste punt in twee jaren binnen. Hoewel hij met drie ronden achterstand als laatste over de finish kwam, kan niemand hem dat punt meer afnemen.

Sakon Yamamoto

Sakon Yamamoto heeft in zijn carrière bij drie teams gereden. Dat waren Super Aguri, Spyker en HRT. Bij geen enkele renstal heeft hij een blijvende indruk achtergelaten. Bijzonder feit: bij alle drie de teams viel hij gedurende het seizoen in voor een andere rijder.

Zijn thuisrace bij de Grand Prix van Japan in 2007 op Fuji is de enige keer dat hij in de top-vijftien is gekomen. Een paar jaar na zijn vertrek bij HRT had hij nog een gastopreden in de Formule E, waarna hij besloot DJ te worden.

Sakon Yamamoto, Spyker F8-VII in contact met Giancarlo Fisichella, Renault R27. Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Tarso Marques

Een ding is belangrijk om te weten van Tarso Marques: hij heeft Fernando Alonso als teamgenoot verslagen! Toch staat de Braziliaan wel in dit lijstje, omdat hij het ‘geluk’ had om op de goede momenten niet uit te vallen en zo de betere positie te behalen in het WK. Zonder dat geluk was hij volledig afgedroogd door Alonso.

2001 is het derde jaar van Marques bij Minardi. In 1996 en 1997 behaalde hij geen punten. Terwijl zijn teamgenoot later een topcarrière zou opbouwen, hebben we niet veel meer van hem gehoord. Drie races voor het einde werd hij vervangen door een andere pay driver.

Alex Yoong

De jonge Maleisiër kwam aan het einde van 2001 in de plaats van Minardi. De resultaten op zijn CV: nul punten in de Formule 3000, en tweemaal nul punten in de Formule Nippon. Niet geheel verrassend dus dat hij ook in de F1 geen punten pakte. Toen Mark Webber bij de GP van Australië vijfde werd en punten haalden, werd Yoong zevende. Dat leverde destijds geen punten op.

Beter dan dat zou het niet meer worden voor Yoong bij Minardi. Drie keer kwalificeert hij zich niet eens voor een race, een keer trok het hele team zich terug vanwege problemen met de vleugel. Yoong werd tijdelijk vervangen, kwam terug, maar aan het einde van 2002 was het definitief klaar voor Yoong bij Minardi.

Alex Yoong, Minardi PS01. Foto: Motorsport Images

Gaston Mazzacane

De tot op heden laatste Argentijn in de Formule 1 kwam in 2000 de topklasse binnen na drie seizoenen met in totaal twee punten in de F3000. Een bijzondere herinnering blijft het blikje bier dat tijdens de GP van de Verenigde Staten naar zijn auto gegooid werd toen hij uitviel. Kort daarvoor reed hij nog tegen een monteur aan.

Na een seizoen zonder punten testte hij voor Arrows, waarna hij koos voor een wissel naar het team van Prost. Hij won een shoot-out tegen Oriol Servia. Na vier races had Prost het weer genoeg van en kon Mazzacane vertrekken. Luciano Burti kwam voor hem in de plaats, die daarna ook weer ontslagen is.

Luca Badoer

Met zijn Formule 3000-titel en vijftig F1-deelnames hoort Luca Badoer qua statistieken helemaal niet thuis in dit lijstje. Toch heeft hij in zijn carrière bijzonder weinig gepresteerd. Vooral zijn gastoptreden bij Ferrari nadat Felipe Massa gewond raakte in Hongarije was, was een gevalletje van: was nou maar thuisgebleven.

Toen Massa uitviel hoopte de hele wereld op een comeback van Michael Schumacher. Die kwam er niet, omdat hij gevallen was bij een motorrace. Badoer nam de plek over en blameerde zich met laatste plaatsen in Valencia en Spa-Francorchamps. De Ferrari was dat jaar niet erg sterk, maar dit kon echt niet. De Italianen namen snel Giancarlo Fisichella in dienst, nadat hij de pole-position pakte op Spa.

Yudi Ide

Zijn resultaten in de Formule Nippon laten zien dat hij eigenlijk helemaal niet zo’n slechte coureur is. In de Formule 1 is de Japanner echter hopeloos de mist in gegaan. Hij sprak geen Engels en kwam zonder ervaring bij het nieuwe team van Super Aguri. Het team reed kansloos achteraan.

In Australië adviseerden velen al een rijderswissel, maar het dieptepunt volgde in de vierde race. Ide knalde tegen Christian Albers aan en de Nederlander vloog over de kop. Teambaas Aguri Suzuki geeft toe dat Ide de auto niet begrijpt. De FIA grijpt in en ontneemt de Japanner zijn superlicentie. Zo kwam er een einde aan een korte en ook niet zo krachtige F1-carrière, al eindigde het wel met een knaller.

Yuji Ide, Super Aguri SA05 Honda.