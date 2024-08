Teamgenoten Lando Norris en Oscar Piastri hebben dit jaar beiden een race gewonnen en dat was voor beide coureurs de eerste keer dat ze de bovenste trede van het podium beklommen. Dat is historisch gezien niet een unicum, maar wel bijzonder. Het is in bijna 75 jaar Formule 1 slechts vijf keer gebeurd. Motorsport.com zet de voorgaande keren op een rij.

2001: Juan Pablo Montoya en Ralf Schumacher namens Williams

Ralf Schumacher viert zijn eerste GP-zege uitbundig

Juan Pablo Montoya en Ralf Schumacher wonnen in 2001 allebei hun eerste Grand Prix. Opvallend genoeg deden de rijders dat in hetzelfde land. Tijdens de Grand Prix van San Marino op Imola - het circuit ligt 'gewoon' in Italië - ging Schumacher met zijn eerste F1-overwinning aan de haal. Nadat de Duitser ook in Canada en voor zijn thuispubliek op de Hockenheimring de snelste was, won Juan Pablo Montoya de op twee na laatste GP van het jaar, op het circuit van Monza.

Na zijn drie zeges in 2001 kwam Schumacher nog drie keer als eerste over de streep. De laatste zege was in 2003, toen hij met Williams de GP van Frankrijk op zijn naam schreef. Montoya won er in totaal zeven. Zijn laatste overwinning was de GP van Brazilië van 2005, in een McLaren.

1959: Jack Brabham en Bruce McLaren namens Cooper Car Company

Jack Brabham snelt naar zijn eerste GP-zege

1959 werd een heel bijzonder jaar voor Jack Brabham. De Australiër won in Monaco zijn eerste Grand Prix, maar daar bleef het voor hem niet bij. Door een goede reeks en nog een zege op Silverstone werd hij zelfs wereldkampioen namens Cooper. Dat team had aan het einde van het seizoen nog een blije coureur, want Bruce McLaren schreef de afsluitende GP in Amerika op Sebring op zijn naam. Dat was voor hem ook zijn eerste zege in de koningsklasse van de autosport.

Brabham won na 1959 in 1960 en 1966 ook het wereldkampioenschap. In totaal kwam hij tot veertien GP-zeges, zijn laatste in 1970 tijdens de seizoensopener in Zuid-Afrika. Zeven van zijn overwinningen scoorde hij overigens namens zijn eigen Brabham-team. McLaren won na 1959 nog drie andere races, een voor Cooper en ook een voor het team dat zijn eigen naam droeg.

1951: José Froilán González en Alberto Ascari voor Ferrari

Jose Froilan Gonzalez pakt zijn eerste overwinning, wat ook de eerste voor Ferrari was

Een paar jaar eerder was José Froilán González voor het eerst de gelukkige tijdens de GP op Silverstone. De eerste zege van de Argentijn was nog specialer, gezien het feit dat het ook de eerste was voor een auto gebouwd door Ferrari. De twee races daarna was het de beurt aan teamgenoot Alberto Ascari. De Italiaan won in Duitsland zijn eerste race, om daarna de Tifosi op Monza waar voor hun geld te geven en hen te trakteren op een Italiaanse zege.

González won drie jaar later zijn tweede en laatste GP. Opnieuw flikte hij dat kunstje op Silverstone. Ascari was na 1951 twee seizoenen nagenoeg onklopbaar. In 1952 en 1953 won hij met speels gemak het WK en zette in totaal dertien Grands Prix op zijn naam. Nadat Ascari aan het einde van dat seizoen met ruzie bij Ferrari vertrok, stopte zijn succesreeks en won hij geen race meer.

1950: Juan Manuel Fangio en Giuseppe 'Nino' Farina

Giuseppe Farina, de eerste F1-kampioen

Het is misschien een beetje valsspelen, maar ook in het debuutjaar van de Formule 1 wonnen twee mannen hun eerste GP-zege. Het hele seizoen verdeelden Giuseppe 'Nino' Farina en Juan Manuel Fangio de zeges. Farina pakte in de eerste race van het kampioenschap de zege, de race erna was het de beurt aan Fangio.

In 1950 greep Farina nog drie zeges, waarmee hij uiteindelijk de eerste wereldkampioen werd. De jaren erna wist hij nog twee keer op de hoogste trede van het podium te komen, de laatste keer tijdens de race op de Nordschleife in Duitsland. Fangio groeide uiteindelijk uit tot een legende. Tussen 1951 en 1957 won de Argentijn vijf keer het kampioenschap en in totaal 24 races. Daarmee staat hij nog altijd twaalfde in de lijst met meeste F1-zeges.