Special: De regels over het inhalen tijdens een F1-race

Het hele seizoen wordt er volop gediscussieerd over inhaalacties tijdens een Formule 1-race en de straffen die nadien zijn uitgedeeld. Was er sprake van leaving the track and gaining and advantage? Werd de andere coureur inderdaad van de baan gedrukt of niet? Motorsport.com duikt de boeken in en onderzocht de regels bij het inhalen.

De stewards kijken tijdens de race naar de Sporting Code en de Driving Guidelines. Deze regels zijn in alle FIA-races van toepassing, vanaf karting tot Formule 1 en bevat letterlijk duizenden pagina's aan regels en omschrijvingen. Het is dus een enorm werk om doorheen te ploegen. Bijvoorbeeld over het correct positioneren van een inhaalactie bestaan al zes pagina's aan kleine lettertjes. Appendix L hoofdstuk IV van de Sporting Code is volledig gewijd aan het inhalen op een circuit, en dan zijn er nog talloze losse artikelen in de verschillende appendices te vinden over hoe er wel en vooral hoe er niet ingehaald mag worden. Dit stuk wordt ook altijd aangehaald in de documenten over de beslissingen van de stewards als het gaat over het inhalen.

In artikel 2 onder b gaat het bijvoorbeeld over hoe een inhaalactie ingezet mag worden. Er staat omschreven dat je zowel links als rechts mag inhalen, maar ook over het respecteren van de track limits. Volgens de FIA mag een coureur nooit de baan verlaten zonder dat er een goede reden voor is. Daarbij moet worden opgetekend dat degene die verdedigt én degene die aanvalt minstens een autobreedte moet overlaten voor de andere. Als daar niet aan wordt voldaan, is het wel toegestaan om - kortstondig - buiten de baan te rijden.

Als eenmaal de inhaalactie is ingezet, moet er aan bepaalde eisen worden voldaan. De verdedigende partij mag bijvoorbeeld niet meer dan een keer van zijn lijn afwijken, het zogenaamde weaving is dus verboden. Het is van belang dat de coureur te allen tijde een wagenlengte aan de passerende auto laat. Doet de rijder dat niet, dan wordt het incident voorgelegd aan de stewards die daar een straf voor mogen - en vaak ook gaan - uitdelen.

Verschillen inhalen aan de binnenkant of buitenlangs

Om het allemaal nog wat complexer - maar wel realistischer - te maken, heeft de FIA voor het binnendoor of buitenom inhalen verschillende regels opgesteld. Zo moet een coureur die buitenom wil inhalen aan strengere eisen voldoen dan iemand die binnendoor gaat. Vooral wanneer de verdedigende partij ruimte moet maken verschilt nogal.

De meeste inhaalacties gebeuren binnendoor. De verdedigende partij moet ruimte bieden wanneer de aanvaller zijn voorophanging ter hoogte van de spiegel van zijn auto heeft. Dat moet dan wel voor de apex van de bocht al zijn, anders is de aanvaller te laat. Degene die de inhaalactie inzet moet daarnaast de actie op een gecontroleerde manier uitvoeren. Dat geldt niet alleen op het moment dat hij naast zijn concurrent zit, maar door de hele bocht heen. Denk daarbij aan het niet van de baan duwen van degene die hij inhaalt en dat hij niet buiten de track limits komt. Doet de aanvallende partij dat niet, dan moet hij zich terugtrekken uit het gevecht of het gepakte plekje teruggeven. Dit verklaart ook de straf die Carlos Sainz in Miami ontving voor zijn inhaalactie op Oscar Piastri.

Buitenom inhalen is ten eerste al heel moeilijk, ten tweede zijn daar significant strengere eisen aan gesteld. Zo moet de aanvallende coureur ruimte krijgen wanneer hij met de voorophanging ter hoogte van de voorophanging van de verdedigende partij is, bij zowel de apex als de exit van de bocht. Dat wil dus zeggen dat de buitenste auto verder naar voren moet zitten en op twee momenten in de bocht op die positie moet zijn. Verder is het van belang dat de inhaalactie veilig is en dat de coureur binnen de track limits blijft. Doet hij dat niet, dan krijgt hij een straf als hij zich niet terugtrekt uit het gevecht of de veroverde positie teruggeeft.

Hoe zit dat dan bij chicanes? Dan geldt de eerste inhaalactie. Probeert een coureur bij de chicane eerst via de binnenkant in te halen, dan gelden die regels. Wordt de eerste inhaalactie aan de buitenkant geplaatst, dan wordt er op basis van die regels geoordeeld. Een coureur kan in dat geval alleen de binnenkant van de tweede bocht claimen als hij aan de buitenkant van de eerste bocht de hele tijd op gelijke hoogte heeft gereden met de coureur aan de binnenzijde. Zie hier dan ook de verklaring voor de tijdstraf en strafpunten die Kevin Magnussen in Miami kreeg voor zijn botsing met Logan Sargeant.