Lando Norris: Grand Prix van Miami 2024

Lando Norris won in zijn 110e start zijn eerste F1-race Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Het was voor Lando Norris lang wachten voordat hij eindelijk zijn eerste Formule 1-race wist te winnen. In Miami sloeg de McLaren-coureur toe. Hij had daar een nodige dosis geluk bij nodig, maar zonder geluk vaart niemand wel. De safety car kwam op voor hem precies het goede moment de baan op, waardoor hij van de leiding, naar de leiding kon. Bij de herstart de 24-jarige iedereen het nakijken en bouwde ronde na ronde zijn voorsprong op de concurrentie uit. De Brit had er 110 starts voor nodig en tijdens zijn zestiende podium was het pas raak, maar het feest was er niet minder om.

George Russell: Grand Prix van Brazilië 2022

Al bijna twee jaar geleden won George Russell zijn tot nu toe enige GP Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

In 2022 domineerden Red Bull Racing en Max Verstappen de Formule 1. Dat is sindsdien ook niet echt meer veranderd. Het enige wat nu wel anders is, is dat Mercedes in 2022 nog een Grand Prix-zege wist te bemachtigen. Tijdens de Grand Prix van Brazilië dat jaar had Red Bull het bijzonder lastig met het afstellen van de eigen auto, waardoor de deur open stond voor een ander team om toe te slaan. De W13 was - net als de W15 van dit seizoen - moeilijk in het juiste window te krijgen, maar in het weekend in São Paulo werkte ineens alles mee. Russell won een dag voor de Grand Prix al de sprintrace, om een dag later de kroon op het weekend te zetten met de Grand Prix-zege. Russell is sindsdien niet meer op het bovenste treetje van het podium geweest, wel mocht hij nog drie keer de bokaal voor de derde plaats ophalen.

Carlos Sainz: Grand Prix van Groot-Brittannië 2022

Carlos Sainz kon na de GP van Groot-Brittannië in 2022 zijn geluk niet op Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Een paar races voor de overwinning van George Russell in Brazilië won Carlos Sainz ook zijn eerste Formule 1 Grand Prix. De Spanjaard was tijdens de race op Silverstone dat jaar de snelste. Op zaterdag pikte de Ferrari-coureur de pole al mee, al was voor de race Max Verstappen nog altijd de topfavoriet. De Red Bull-rijder had het tempo ook wel, maar nadat hij over een stuk carbon reed was het klaar met de pace. In eerste instantie dachten Red Bull en Verstappen aan een lekke band, maar uiteindelijk bleek het een gat in de vloer te zijn. Sainz zag zijn kans schoon en pakte de leiding na de extra stop van zijn Nederlandse concurrent, om die niet meer uit handen te geven. Sinds die race heeft hij nog de Grand Prix van Singapore in 2023 en de F1-race in Australië van dit jaar gewonnen.

Esteban Ocon: Grand Prix van Hongarije 2021

Esteban Ocon was tijdens de GP van Hongarije in 2021 de beste Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Een F1-zege voor Alpine lijkt nu zo goed als onmogelijk, maar in 2021 gebeurde het echt. Het was midden in het seizoen dat Lewis Hamilton en Max Verstappen elke race met elkaar in gevecht waren voor de overwinning, maar in Hongarije vielen beide coureurs niet in de prijzen. Verstappen werd in de eerste bocht door Valtteri Bottas eraf gekegeld en Mercedes maakte een catastrofale fout tijdens de herstart door Hamilton op intermediates te zetten. De Brit was de enige die dat deed, de rest van het veld dook naar binnen voor een setje slicks en kon een 'gratis' pitstop uitvoeren. Nadat Hamilton de softs ophaalde baande hij zich een weg door het veld, maar aan de streep kwam hij bijna twee seconden tekort voor de zege. Esteban Ocon profiteerde volop van het wegvallen van de twee titelkandidaten en boekte zo zijn eerste en tot nu toe enige Grand Prix-zege. Sinds die dag heeft hij ook nog maar een keer op het podium gestaan. Vorig jaar werd de Franse coureur derde tijdens de GP van Monaco.

Sergio Pérez: Grand Prix van Sakhir 2020

Sergio Pérez kon zijn emoties niet bedwingen Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Terug naar 2020. Het jaar waarin corona uitbrak en waar ook F1 mee te maken kreeg Zo miste Lewis Hamilton de een-na-laatste GP van het jaar, die in Sakhir. Om een volle kalender te krijgen ondanks het rondwarende virus besloot de F1-organisatie om twee races in Bahrein te rijden. De eerste op het Grand Prix-circuit, de tweede op het Outer Circuit. Lewis Hamilton ontbrak vanwege een covid-besmetting, George Russell viel voor hem in. Het bleek dat de afwezigheid van Hamilton de boel in de war schopte bij Mercedes. Russell en Bottas kregen tijdens een stop verkeerde set banden en moesten nog een keer naar binnen voor de goede compounds en tot overmaat van ramp kreeg eerstgenoemde ook nog te maken met een lekke band. Max Verstappen lag in ronde 1 er al uit na een touché met Charles Leclerc, waardoor een andere coureur kon toeslaan. Die coureur was Sergio Pérez, degene die nota bene in de eerste ronde achterstevoren stond en vanuit de laatste plek zich een weg naar voren moest zoeken. Het leverde hem naast de zege ook een stoeltje bij Red Bull Racing op. Daar heeft hij tot op heden vijf Grands Prix gewonnen.

Pierre Gasly: Grand Prix van Italië 2020

Pierre Gasly stuntte tijdens de GP van Italië in 2020 Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Niet alleen Sergio Pérez, maar ook Pierre Gasly wint in 2020 zijn eerste F1-race. De Fransman profiteert volop van geblunder bij Mercedes. Lewis Hamilton lijkt namelijk op weg naar een overwinning, maar op het moment dat de pitstraat dicht was vanwege de gestrande Kevin Magnussen besluit de renstal hem naar binnen te halen. Dat mag niet en het levert een stop-and-go-penalty op. Max Verstappen maakt dat al niet meer mee, want de Honda-motor achterin zijn Red Bull begeeft het. Door de straf en de rode vlag na de stevige crash van Charles Leclerc bevindt ineens Gasly zich vooraan het veld. De toen nog AlphaTauri-coureur moet met hand en tand verdedigen ten opzichte van de eigenlijk snellere Carlos Sainz, maar Gasly weet de leiding vast te houden. Een gejuich barst los bij AlphaTauri, dat zo de eerste en enige Grand Prix-zege van het team onder die naam binnenhaalt. Sindsdien is het Gasly niet meer gelukt om een race te winnen, wel werd hij nog twee keer derde.

Charles Leclerc: Grand Prix van België 2019

Charles Leclerc draagt de zege op aan Anthoine Hubert Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

Soms is het winnen van een eerst race ondergeschikt. Zo ook voor Charles Leclerc, die op Spa 2019 voor het eerst een GP op zijn naam zet. Dat weekend is namelijk vriend en landgenoot Anthoine Hubert in de Formule 2 omgekomen op het parcours in de Belgische Ardennen na een vreselijke crash. In de kwalificatie doet Leclerc al goede zaken met een pole. De Monegask houdt Ferrari-teamgenoot Sebastian Vettel achter zich en mag op zondag van P1 beginnen. De hele race is Leclerc rustig en in control. In de slotfase van de race nadert Lewis Hamilton nog met rasse schreden, maar Leclerc laat zich niet van de wijs brengen. Geëmotioneerd 'viert' de Ferrari-man zijn zege, die hij opdraagt aan de overleden Hubert. Na het zware weekend in België weet hij nog vier keer een GP te winnen: een race later in Italië voor een uitzinnige menigte en in 2022 in Bahrein en Australië.

Valtteri Bottas: Grand Prix van Rusland 2017

Racewinnaar Valtteri Bottas! Foto door: Sutton Images

Het lijkt alweer een lichtjaar geleden, 2017. Het is voor Valtteri Bottas het eerste seizoen bij Mercedes, waar hij halsoverkop de gestopte wereldkampioen Nico Rosberg moet vervangen. Geen eenvoudige opgave, zeker niet als er naast Lewis Hamilton moet worden gereden. Toch is het in zijn vierde race namens de Duitse renstal al raak voor hem. Op het Sochi Autodrom weet de Fin zijn eerste F1-zege te pakken. Bottas pakt al vlak na de start de leiding. Hij moet vanaf P3 beginnen maar verschalkt vroeg Kimi Räikkönen en voor het eerste rempunt van het circuit duikt hij uit de slipstream van Sebastian Vettel naar de leidende positie. Die houdt hij de hele race vast, op een korte tijd na waarin hij al wel gestopt is en Vettel niet. Het wordt hem echter niet cadeau gedaan, want Vettel is in de slotfase flink aan het aandringen. Bottas houdt zijn hoofd erbij en wint, waarmee zijn eerste van tot nu toe tien overwinningen een feit is.

Max Verstappen: Grand Prix van Spanje 2016

Max Verstappen wint in zijn debuutrace voor Red Bull Foto door: Andrew Hone / Motorsport Images

Er zijn honderden artikelen te lezen en net zo veel filmpjes te zien over de eerste F1-zege van Max Verstappen. In de GP van Spanje van 2016 weet de toen nog maar achttienjarige rijder zijn eerste overwinning in de koningsklasse van de autosport te behalen. Het is zijn eerste race voor Red Bull Racing. Bij de renstal is Daniil Kvyat teruggestuurd naar Toro Rosso, Verstappen bewandelt juist de weg andersom. Hij heeft daar de nodige mazzel bij, want de oppermachtige Mercedessen schakelen elkaar in de eerste ronde al uit. Verstappen krijgt daarna een strategie voorgeschoteld waar hij van profiteert en aan de leiding komt te liggen. Ronde na ronde dringt Kimi Räikkönen achter hem aan, maar de Nederlander laat zich niet van de wijs brengen. De teller is sinds die dag in 2016 opgelopen tot maar liefst 58 Grand Prix-zeges.

Daniel Ricciardo: Grand Prix van Canada 2014

Tien jaar geleden won Daniel Ricciardo zijn eerste GP Foto door: Motorsport Images

In het begin van de GP van Canada in 2014 heeft het er nog geen schijn van dat het de dag van Daniel Ricciardo zou worden. Vooraan zijn het de twee Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Nico Rosberg die de dienst uitmaken. Ricciardo bevindt zich grote delen van de race zelfs in het middenveld en moet onder andere Felipe Massa zijn te passeren. Ook Sergio Pérez moet er onderweg aan geloven. Nadat Lewis Hamilton in de slotfase van de race zijn auto in de pits moet parkeren vanwege remproblemen is een podiumplaats minstens haalbaar. Ricciardo begint later de zege te ruiken, want hij nadert stukje bij beetje de koploper Nico Rosberg. Met nog drie rondes te gaan slaat hij toe en pakt hij de kop. Die geeft hij niet meer uit handen. Nadien wint Ricciardo er nog acht, al is zijn laatste GP-zege al bijna drie jaar geleden. Destijds won hij de GP van Italië van 2021.