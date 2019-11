Special: Acht memorabele Grands Prix van Brazilië

1. 1991: God in Brazilië 1 / 16 Foto door: Sutton Images De Formule 1 keerde vanaf 1990 terug naar Interlagos na een periode in Rio. Ayrton Senna pakte in de tweede editie in eigen huis de pole. Hij zou ook een van zijn meest emotionele overwinningen behalen.

1. 1991: God in Brazilië 2 / 16 Foto door: Sutton Images Na een zinderende regenrace kwam Senna schreeuwend over de finish. In zijn achtste seizoen in de Formule 1 was het de eerste thuiszege voor de totaal uitgeputte Braziliaan.

2. 1994: De laatste van Senna, de eerste van Verstappen 3 / 16 Foto door: Sutton Images Ayrton Senna startte vanaf pole in zijn laatste thuisrace, maar kon niets inbrengen tegen de dominante Benetton van Michael Schumacher.

2. 1994: De laatste van Senna, de eerste van Verstappen 4 / 16 Foto door: LAT Images Schumachers teamgenoot was Jos Verstappen, die bij zijn debuut een zware klapper maakte. De 22-jarige Verstappen werd bij het op een ronde zetten van de tragere Eddie Irvine op het gras geduwd door de Jordan-coureur en vloog over de wagen van Martin Brundle. Vooral Brundle had geluk dat hij dat kon navertellen, want hij kreeg een wiel van de Benetton tegen de helm.

3. 2001: De entree van Montoya 5 / 16 Foto door: Sutton Images In 2001 kwam Juan Pablo Montoya als kampioen van de CART en de Indy 500 vanuit Amerika over de naar de Formule 1. De bloedsnelle Colombiaan gaf meteen zijn visitekaartje af door regerend wereldkampioen Michael Schumacher hardhandig in te halen in de Senna S.

3. 2001: De intrede van Montoya 6 / 16 Foto door: Sutton Images Montoya leek eenvoudig op weg naar de zege tot hij de Arrows van Verstappen op een ronde wilde zetten. Verstappen liet Montoya passeren, maar klapte vervolgens bij het remmen achterop de Williams.

4. 2003: Chaos in de regen 7 / 16 Foto door: Steve Etherington / Motorsport Images In een ouderwetse regenrace spinden zes auto's van de baan in bocht 3, waaronder Michael Schumacher. Lokale held Rubens Barrichello moest opgeven en uiteindelijk kwam Giancarlo Fisichella aan de leiding te liggen in de Jordan. Door een rode vlag na klappers voor Mark Webber en Fernando Alonso werden de resultaten echter teruggedraaid.

4. 2003: Chaos in de regen 8 / 16 Foto door: Brousseau Photo Kimi Raikkonen kreeg de zege toegewezen, Fisichella werd tweede. Derde man Alonso haalde na zijn zware crash het podium niet. Na de race werd de uitslag echter aangepast. Fisichella werd alsnog uitgeroepen tot winnaar en kreeg de trofee van Raikkonen bij de volgende race in Imola.

5. 2008: De laatste bocht van de laatste ronde 9 / 16 Foto door: Sutton Images In een zinderend regenspektakel vochten Felipe Massa en Lewis Hamilton om de wereldtitel. Bij het passeren van de finish dachten winnaar Massa en Ferrari dat de buit binnen was, maar in de laatste bocht ging Hamilton nog voorbij aan de Toyota van Timo Glock. Hamilton kampioen.

5. 2008: De laatste bocht van de laatste ronde 10 / 16 Foto door: Andrew Ferraro / Motorsport Images Massa was aangeslagen, maar toonde zich een goede verliezer.

6. 2009: Het sprookje van Brawn 11 / 16 Foto door: XPB Images Na een dominante eerste seizoenshelft werd het plots bibberen voor Jenson Button en Brawn. De slagvaardige concurrentie, vooral Red Bull, had het team bijgehaald en leek met Sebastian Vettel nog een gooi naar de titel te doen. In de voorlaatste race kwalificeerde Button zich slechts als veertiende, maar na een sterke inhaalrace had hij aan P5 genoeg om de wereldtitel te pakken.

6. 2009: Het sprookje van Brawn 12 / 16 Foto door: Charles Coates / Motorsport Images Vader John Button stond tegen het protocol in zijn zoon op te wachten in parc fermé. Het leverde een van de mooiste vieringen op in de recente geschiedenis.

7. 2016: Verstappen op zijn Senna's 13 / 16 Foto door: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen had zichzelf met zijn stuntzege in Barcelona al op de kaart gezet, maar in Brazilië liet de 19-jarige Nederlander pas echt flitsen van pure klasse zien. Na een extra pitstop moest Verstappen aan een wanhopige inhaalrace beginnen vanaf de zestiende plek. In zestien ronden tijd reed hij echter de ene na de andere concurrent om de oren. Met een inhaalactie op latere wereldkampioen Nico Rosberg werd hij alsnog derde.

7. 2016: Verstappen op zijn Senna's 14 / 16 Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images De inhaalbeweging op Rosberg leverde Verstappen dat jaar de trofee op voor Actie van het Jaar.

8. 2018: De clash met Ocon 15 / 16 Foto door: Steve Etherington / Motorsport Images Twee jaar later leek Verstappen weer te gaan stunten toen hij de leiding overnam van Lewis Hamilton. Het ging echter mis toen hij contact maakte met de Racing Point Force India van Esteban Ocon, die zich met verse banden van een ronde achterstand probeerde te ontdoen.