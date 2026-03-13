Spaanse Grand Prix deelt nieuwe renders F1-circuit Madring
De organisatoren van de Spaanse Grand Prix hebben gloednieuwe renders onthuld die belangrijke delen van het 5,4 kilometer lange circuit in Madrid tonen.
Foto door: Madrid Grand Prix
Madrid heeft het recht gekregen om de Spaanse Grand Prix over te nemen van Barcelona. Daarvoor wordt een volledig nieuw circuit gebouwd nabij de luchthaven Barajas van de Spaanse hoofdstad, dat een combinatie zal vormen van openbare wegen en een speciaal aangelegd baansegment.
Met nog slechts zes maanden te gaan tot de eerste race op het zogeheten Madring-circuit hebben de organisatoren een nieuwe reeks renders vrijgegeven die het nieuwste F1-circuit tot leven brengen. Daarin worden verschillende belangrijke delen van de baan getoond, waaronder een sterk gekantelde halve oval.
Bocht 12, die de naam La Monumental heeft gekregen, is een bocht van 550 meter met een hellingshoek van 24 procent. Volgens de organisatoren is deze geïnspireerd op een traditionele arena voor stierengevechten.
In theorie kan deze sterk gekantelde bocht vol gas worden genomen, al kunnen de zware energie-terugwinningsvereisten van de F1-auto's van 2026 dat veranderen. Hoe dan ook zal de 180 graden-bocht een van de belangrijkste publiekslocaties worden, met een stadionachtige tribunesectie die plaats biedt aan 45.000 fans.
Korte run naar bocht 1
Een ander snel en vloeiend gedeelte is de Valdebebas-sectie, die langs het trainingscomplex van Real Madrid loopt. Na een stevige remzone in bocht 13 gaan de auto's een snelle reeks bochten in: bocht 14, 15 en 16. Aan de binnenkant van dit snelle gedeelte komt de Pelouse-fanzone, een van de belangrijkste entertainmentzones van het circuit, met ruimte voor maximaal 50.000 fans.
Het Madring-circuit krijgt al meer 'vorm' dankzij nieuwe renders.
Foto door: Madrid Grand Prix
Aan het begin van de ronde van 5,4 kilometer rijden de auto's al na een sprint van slechts 200 meter vanaf de start-finishlijn een krappe chicane in bij bocht 1 en 2. Dat zou voor een chaotische start kunnen zorgen, gezien de complexe startprocedures van de F1-auto's van 2026 en de verschillen in prestaties tussen de verschillende krachtbronnen.
Bocht 3 leidt vervolgens naar het stadsgedeelte van het circuit, waar de auto's over een rotonde rijden en onder een naastgelegen snelweg doorgaan richting de Monumental-sectie.
Het Madring-circuit kent een combinatie van snelle, vloeiende bochten en krappere chicanes.
Foto door: Madrid Grand Prix
Volgens de organisatoren is inmiddels 70 procent van de beschikbare tickets voor de Spaanse Grand Prix verkocht. Tegelijkertijd zijn er extra tickets vrijgegeven voor de genoemde zones, zowel voor tribuneplaatsen als hospitality-arrangementen.
