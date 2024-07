Spa werkt aan meerjarige deal met F1: "Zonder roulatie"

"In overleg met de politieke autoriteiten strijden we voor een meerjarig contract - zonder roulatie vanaf 2026", wordt Vanessa Maes, hoofd van de Spa Grand Prix, geciteerd door AutoHebdo. Met dat laatste doelt zij op het idee van de Formule 1 om mogelijk races vanaf 2026 te laten rouleren om zo meer locaties op de kalender kwijt te kunnen, zonder de kalender direct verder uit te breiden. Daarbij is al regelmatig met het idee gespeeld om bijvoorbeeld de Belgische en Nederlandse Grand Prix met elkaar af te wisselen.

Vertrouwen in een nieuw contract met de Formule 1 is er wel vanuit Spa, al benadrukt Maes ook dat dit afhangt van de eisen van F1-eigenaar Liberty Media. "Het feit dat de vorige politieke meerderheid is vernieuwd, zou ons moeten helpen om dit te bereiken, op voorwaarde dat Liberty Media redelijke financiële eisen stelt. Elk jaar moet het Waals Gewest de portemonnee trekken om het tekort van de Grand Prix aan te vullen. We willen niet dat dit uit de hand loopt."

De afgelopen jaren was het nog spannend of de Grand Prix van België op de kalender zou blijven. Vlak voor de start van de editie van 2022 kondigde de Formule 1 aan dat er een nieuw contract was getekend voor slechts één jaar. Een jaar later kwam het nieuws naar buiten dat er een tweejarig contract was getekend. Daarmee waren de zorgen over de toekomst van de race op het iconische Spa-Francorchamps niet helemaal weggenomen, want veel andere organisaties kunnen rekenen op contracten van veel langere duur. Zo tekende Silverstone dit jaar voor tien jaar bij en kregen de nieuwe races in Miami, Qatar, Saudi-Arabië en Madrid - dat vanaf 2026 op de kalender staat - ook al een tienjarig contract aangeboden.

Andere samenstelling van fans

Spa-Francorchamps staat ook in 2025 op de F1-kalender: dan zal de race op 27 juli plaatsvinden. De focus gaat bij de organisatie echter uit naar de race van dit jaar. Zij houden rekening met 110.000 toeschouwers per dag. "Er zijn minder dan 1.500 plaatsen beschikbaar", laat Maes weten. De samenstelling van de fans zal wel wat anders zijn, stelt het hoofd van de Spa Grand Prix. "Voor het eerst in jaren zullen de Nederlanders niet in de meerderheid zijn, met iets minder dan 20 procent van het publiek. De Engelsen en Duitsers, maar vooral de Fransen, zullen weer in groten getale aanwezig zijn. Daarnaast komen er steeds meer Belgische toeschouwers, vooral uit het noorden van het land."

Eerder dit jaar waren er wel nog zorgen over de logistieke puzzel rondom Spa. De files rondom Spa zijn niet onbekend, maar dit jaar waren er meer zorgen doordat een deel van de route naar het circuit - richting de ingang bij La Source - onder handen werd genomen. Bij de 6 uur van Spa en de 24 uur van Spa waren de werkzaamheden nog niet afgerond, maar Maes benadrukt dat deze weg gewoon toegankelijk zal zijn tijdens het F1-weekend. "Toeschouwers van de 24 uur van Spa zullen hebben gezien dat de werkzaamheden in het dorp Francorchamps nog niet afgerond zijn. De mobiliteit zal er echter niet langer gehinderd worden, zoals in mei het geval was. De wegen zullen functioneel zijn."