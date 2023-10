Door het tekenen van een nieuw contract met de Formule 1 is Spa-Francorchamps dus nog twee jaar het decor van de Belgische Grand Prix. Dat is een opluchting voor de organisatie, aangezien het de afgelopen jaren moest vechten voor contractverlenging. In 2022 werd vlak voor de start van de race aangekondigd dat het contract met één jaar was verlengd, wat weinig vertrouwen uitsprak over de toekomst van de Grand Prix van België. Dat de F1 ook in 2024 naar Spa gaat, was pas bekendgemaakt bij de onthulling van de F1-kalender.

Het contract met de Formule 1 loopt tot en met 2025, net als het contract van Zandvoort. De Formule 1 heeft veel interesse van locaties om een Grand Prix te organiseren en om plaats te maken voor nieuwe races, wordt er geflirt met een roulatiesysteem. Daardoor zou er met name in Europa, waar in 2024 tien F1-races worden georganiseerd, races afgewisseld kunnen worden. Daarbij is het idee van het rouleren van de Nederlandse en Belgische Grand Prix al geopperd vanwege de relatief kleine afstand tussen de twee locaties terwijl de Nederlandse fans hun weg naar beide circuits wel weten te vinden.

"Spa staat synoniem voor de Formule 1 als een van de circuits uit ons allereerste seizoen en is geliefd onder zowel fans als coureurs", zegt Formule 1-topman Stefano Domenicali over de contractverlenging van de Belgische omloop. "Ik ben dus verheugd dat onze relatie blijft doorlopen tot 2025. De omloop heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet om de ervaring van de fans en de infrastructuur te verbeteren. Daarnaast is er werk gaande met alle betrokkenen om voor veilige en spannende races te zorgen. Ik wil de promotor en de Waalse overheid bedanken voor hun aanhoudende steun."

Spa-Francorchamps, dat sinds 1950 op de Formule 1-kalender te vinden is en sinds 1985 het enige toneel van de Belgische GP is geweest, kreeg net als andere historische Europese circuits de waarschuwing van F1-baas Stefano Domenicali dat het met de tijd mee moet. Zo moeten circuits als Spa, Monza en Silverstone de faciliteiten upgraden en meer doen voor de fans, waaronder een beter verkeersplan op tafel leggen en het entertainmentaanbod uitbreiden. Het circuit zelf is geliefd bij de fans en coureurs omdat het beschikt over verschillende soorten bochten, waarbij de combinatie Eau Rouge-Raidillon er boven uitsteekt.

Wel is er de afgelopen tijd steeds meer kritiek gekomen op de baan, aangezien er in diezelfde combinatie twee dodelijke ongelukken zijn gebeurd in korte tijd. In 2019 kwam Anthoine Hubert om het leven tijdens de Formule 2-feature race, dit jaar verongelukte het Nederlandse racetalent Dilano van 't Hoff tijdens de FRECA-race in de regen. Onder meer Lance Stroll en Pierre Gasly riepen de Formule 1 op om met aanpassingen aan het circuit te komen om de kans op zulke incidenten in de toekomst te verkleinen. De uitloopstrook bij Eau Rouge is al verbreed, al was dat een aanpassing om de komst van de langeafstandsraces voor motoren mogelijk te maken.