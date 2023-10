'Spa-Francorchamps krijgt opnieuw contractverlenging van F1'

Spa-Francorchamps is al jaren een vaste klant op de Formule 1-kalender. Het iconische circuit in de Belgische Ardennen wordt gezien als een klassieker, maar door de toegenomen interesse van locaties om gastheer te zijn van de Formule 1 is het niet meer zo vanzelfsprekend dat dit circuit op de kalender blijft staan. Zo werd in 2022 aangekondigd dat Spa slechts één jaar contractverlenging had gekregen en zal het ook in 2024 op de kalender blijven, waarna de onzekerheden over de toekomst van de Belgische Grand Prix toenemen.

Volgens Het Laatste Nieuws staat Spa-Francorchamps echter op het punt om een nieuw contract te tekenen met de Formule 1, waardoor zij niet alleen in 2024 maar ook in 2025 nog een Formule 1-race zullen organiseren. Dat zou overigens wel een jaar minder zijn dan waar de organisatie op had gehoopt. Niet alleen Spa, ook circuits als Monza en Silverstone kregen van Formule 1-baas Stefano Domenicali de waarschuwing dat historie niet meer genoeg is om een plek op de F1-kalender te rechtvaardigen. Deze circuits moeten volgens de Italiaan mee met de tijd, wat inhoudt dat de faciliteiten een upgrade krijgen en het programma aantrekkelijk moet zijn voor de fans. Als voorbeeld wordt naar Zandvoort gekeken, waar vanaf de eerste race is ingezet op een efficiënt verkeersplan en entertainment voor de fans gedurende het hele weekend.

Door de enorme interesse van locaties om een F1-race te organiseren flirt de koningsklasse van de autosport met een roulatiesysteem, waarbij bepaalde races in een regio afgewisseld worden om deze locaties te behouden en tegelijkertijd voor variatie te zorgen. Zou werd er ook gesproken over een afwisseling tussen de Nederlandse Grand Prix en de Belgische Grand Prix. Robert van Overdijk liet eerder dit jaar in gesprek met Motorsport.com optekenen dat het niet zeker is dat de GP van Nederland ook na 2025 nog op de kalender staat en hij was ook op de hoogte van de geruchten over een roulatiesysteem. Volgens Max Verstappen zou dat wel kunnen werken. "Ik denk dat heel veel circuits wel een plek op de kalender verdienen, maar aan de andere kant willen ze bij de F1-organisatie natuurlijk ook veel geld verdienen", zei de Nederlander. "Dat is altijd een lastig verhaal. Maar ik denk dat het rouleren uiteindelijk ook niet verkeerd kan werken voor allebei."