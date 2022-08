De veranderingen aan Spa-Francorchamps door de decennia heen

Het circuit van Spa-Francorchamps werd gecreëerd in 1920 en zag er destijds heel anders uit dan anno 2022 het geval is. Toch is Spa haar status als iconische racelocatie nooit kwijtgeraakt. Een evenement op de piste is vrijwel altijd de moeite van het bekijken waard.

Jaren 20

Jules de Their, de eigenaar van de Luikse krant La Meuse, wilde de La Meuse Cup na de Eerste Wereldoorlog nieuw leven inblazen en zocht daarvoor naar een geschikte locatie. Uiteindelijk werd er een ongelooflijk snelle route uitgestippeld, door de plaatsen Spa-Francorchamps, Malmedy en Stavelot in de vorm van een driehoek met elkaar te verbinden.

De eerste race op het circuit was gepland voor 1921, maar er was slechts één auto ingeschreven en daarom werd het evenement omgezet in een motorrace. Die kon met 23 aanmeldingen op meer belangstelling rekenen. Op dat moment had de baan een lengte van 15,820 kilometer, de langste configuratie ooit van het circuit. Hubert Hassall kroonde zich tot de eerste winnaar ooit op Spa-Francorchamps, door met zijn Norton 500cc de race te winnen met een gemiddelde snelheid van 90 kilometer per uur.

In 1924 stond de eerste uitvoering van de 24 uur van Spa-Francorchamps op de rol, nadat het circuit was voorzien van een cabine voor de tijdwaarneming, scorebord en perstribune. Deze langeafstandsrace viel ten prooi aan Antonio Ascari, wiens zoon Alberto later tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 zou worden en ook succesvol zou zijn op Spa. Ascari senior triomfeerde een jaar later eveneens in de eerste editie van de Grand Prix van België en ontpopte zich zodoende tot de koning van het hogesnelheidscircuit.

Spa werd in de loop van haar eerste decennium verder gemoderniseerd. Zo kreeg het in 1928 een asfaltlaag, waardoor het niet langer een onverharde piste was en steeds meer een modern stratencircuit werd.

Jaren 30

In 1939 werd de lay-out van het circuit voor het eerst echt aangepast: de bocht Virage de Ancienne Douane werd verwijderd en in plaats daarvan werd een spectaculair stuk omhoog toegevoegd: de wereldberoemde Raidillon, voorafgegaan door de Eau Rouge. Het kreeg een stijgingspercentage van maar liefst zeventien procent en is anno 2022 nog steeds één van de meest opwindende punten van de F1-kalender.

Verder bleef de originele lay-out uit 1920 vooralsnog vrijwel volledig intact.

Jaren ‘40

Het gebied had tot 1947 nodig om zich te herstellen van de Tweede Wereldoorlog, met de Slag om de Ardennen eind 1944, begin 1945. Het was Jean-Pierre Wimille in de Alfa Romeo die, eveneens in 1947, de eerste wedstrijd op Spa sinds WOII op zijn naam schreef. Dat deed hij in de Grand Prix van Europa, onderdeel van de Formule International.

Jaren 50

Na de oorlog werd de lay-out iets aangepast, met de komst van een bocht bij Stavelot. Daarmee werd de stad zelf niet meer aangedaan. Deze verandering had overigens geen gevolgen voor de snelheden, die waren nog steeds bijzonder hoog.

Spa was ook onderdeel van het openingsseizoen van de Formule 1 in 1950. De latere vijfvoudig wereldkampioen Juan Manuel Fangio werd de eerste winnaar. Evenals Wimille in 1947 deed de Argentijn dat in een Alfa Romeo. Het was het begin van een lange haat-liefdeverhouding tussen de F1 en Spa. De koningsklasse van de autosport bracht in de jaren vijftig acht keer een bezoek aan het Ardennencircuit. Alleen in 1957 en 1959 werd Spa overgeslagen.

Jaren ‘60

Tijdens de jaren zestig begon men zich steeds meer te realiseren dat Spa met de toenmalige lay-out te gevaarlijk was om op te racen. In 1963 werden de eerste vangrails geïnstalleerd, desondanks lieten in dit decennium tien coureurs het leven op Spa.

In 1966 ging het ook bijna mis voor Jackie Stewart. De latere drievoudig wereldkampioen Formule 1 verloor in de gevaarlijke Masta Kink de controle over zijn BRM. Daarbij kwam Stewart klem te zitten in de wagen en werd hij overspoeld door benzine. Zijn teamgenoot Graham Hill slaagde erin hem te bevrijden. Stewart moest per ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht, alleen verdwaalde het busje onderweg naar het hospitaal. Sindsdien heeft Stewart zich altijd ingezet voor het verbeteren van de veiligheid in de autosport.

Alle verschrikkelijke gebeurtenissen op Spa door de jaren heen leidden tot een boycot door de coureurs van de F1-race in 1969. Het circuit had in hun ogen te weinig gedaan om de veiligheid te verbeteren en ze durfden het daarom niet aan om er te racen.

Jaren 70

In het seizoen 1970 keerde de F1 terug op Spa, na de komst van een chicane bij Malmedy en de uitbreiding van de hoeveelheid vangrails rond het circuit. Pedro Rodriguez zegevierde met een gemiddelde snelheid van 241 kilometer per uur, in wat voorlopig de laatste F1-race op Spa zou blijven.

De verbeteringen qua veiligheid waren namelijk niet voldoende om de F1 ervan te overtuigen om Spa op de kalender te houden. Andere kampioenschappen bleven in de jaren zeventig wel op Spa racen, al ging dat wel gepaard met een aantal dodelijke ongelukken.

In 1973, tijdens de vrije trainingen voor de duizend kilometer van Francorchamps, noteerde Henri Pescarolo de hoogste gemiddelde snelheid ooit over één ronde op Spa. De Fransman rondde de piste in zijn Matra-prototype met 262,461 kilometer per uur. Dat record staat vandaag de dag nog steeds.

Daarna werd Spa-Francorchamps namelijk ingrijpend veranderd om de snelheden terug te dringen. In 1979 werd een gedeelte gecreëerd tussen Les Combes en Blanchimont, waarmee de lengte van de omloop werd teruggebracht tot 6,947 kilometer. Dit zorgde voor een betere spreiding van de marshalposten naast de baan.

Omdat de sectie tussen Les Combes en Blanchimont wat technischer was, gingen de snelheden bovendien omlaag en dat maakte van Spa weer een veiligere plek om te racen.

Jaren 80

In de daaropvolgende paar jaar werden er nog wat kleine aanpassingen gedaan aan de baan, met onder meer de installatie van de Bus Stop chicane tussen Blanchimont en La Source in 1981 om ook daar de snelheden te verlagen.

In 1983 keerde de Formule 1 terug naar Spa, met Alain Prost in de Renault als winnaar. In hetzelfde jaar werd ook het nieuwe pitgebouw, exclusief voor de F1, naast het rechte stuk richting La Source in gebruik genomen. In 1984 vond de Belgische Grand Prix nog plaats op Zolder, wat tijdens de afwezigheid van Spa tussen 1971 en 1982 ook al negen keer het geval was geweest. Daarna werd Spa echter weer vaste prik op de F1-kalender.

Jaren 90

Na het inktzwarte weekend op Imola in 1994, met het overlijden van Roland Ratzenberger en Ayrton Senna, werd in het kader van de veiligheid een langzame chicane neergelegd in Eau Rouge. Een jaar eerder had Alessandro Zanardi nog een zware crash beleefd in de legendarische bocht. De chicane was eenmalig en kon voor het seizoen 1995 weer verwijderd worden, dankzij de uitbreiding van de uitloopstroken.

Jaren 2000

In 2003 werd Spa-Francorchamps een semipermanent circuit, dankzij een verbod op regulier verkeer tussen maart en oktober. Vlak daarna werd het zelfs een volledig permanente baan. Vanwege gesteggel over tabaksreclame ging de F1-race in hetzelfde jaar trouwens niet door.

Ook in 2006 sloeg de F1 België over, ditmaal vanwege werkzaamheden aan het circuit. Bovendien verkeerde de organisatie van de race in financiële problemen en vroeg ze een faillissement aan, desondanks was de F1 in 2007 gewoon weer actief in de Ardennen. Daar was inmiddels een nieuw pitgebouw uit de grond gestampt met een prijskaartje van 15 miljoen euro. Daarnaast werd ook de lay-out van de Bus Stop chicane veranderd.

Jaren 2010

Na 2007 is er nog zeker gewerkt aan de faciliteiten op Spa-Francorchamps, maar in de afgelopen jaren is er bijna niets meer aangepast aan de lay-out zelf.

Hoewel Spa drastisch is veranderd sinds haar ontstaan, ruim een eeuw geleden, is het nog steeds een snel en uitdagend circuit. Maar qua veiligheid zit het nu op een niveau dat men in de jaren ‘50 en ‘60 waarschijnlijk niet voor mogelijk had gehouden. Toch schuilt er nog altijd een gevaar in het racen op Spa. Dat bewijst helaas het verongelukken van Formule 2-coureur Anthoine Hubert in 2019.

2022

In de aanloop naar de Grand Prix van België 2022 werd het circuit flink onder handen genomen. De baan werd op diverse plaatsen aangepakt om de veiligheid te verbeteren, mede door de plannen om er meer motorraces te organiseren. De meest duidelijke veranderingen zijn te zien bij Eau Rouge, waar de uitloopstrook verbreed is.

De vernieuwde Eau rouge. Foto: Erik Junius