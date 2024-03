Spa-Francorchamps deelt verbouwplannen voor komende vijf jaar

Bij een persconferentie heeft het bestuur van het Circuit de Spa-Francorchamps de plannen voor de toekomst gedeeld. Het is de bedoeling dat er de komende vijf jaar weer hard gewerkt wordt aan verbeteringen aan het circuit zelf en de infrastructuur. Een deel van het circuit zal van een nieuwe asfaltlaag voorzien worden om meer grip te bieden.

Daarnaast is het bestuur van plan om de rallycrossbaan een andere functie te geven. Deze werd sinds 2019 gebruikt voor de races van het World Rallycross Championship (WRX) maar dat kampioenschap wijkt dit jaar uit naar het rallycrosscircuit van Mettet. Het bestuur wil van de oude rallycrossbaan een fanzone maken. Ook zal er gekeken worden naar een andere indeling van de campings en parkeerplaatsen en verder worden enkele gebouwen gerenoveerd. Het hele project gaat zo'n 40 miljoen euro kosten en zal dus vijf jaar in beslag nemen.

De afgelopen jaren is Spa-Francorchamps al van de nodige upgrades voorzien. Zo werd het circuit op meerdere plekken aangepakt om de komst van de langeafstandsraces van motoren -- in de vorm van de 24-uursrace -- in de Ardennen weer mogelijk te maken. Onder meer in La Source, Les Combes en Pouhon zijn grindbakken aangelegd en de uitloopstrook bij Eau Rouge-Raidillon werd verbreed. Daarnaast is ook een grote, permanente tribune bovenaan de Raidillon geplaatst en is er gewerkt aan een nieuwe -- tevens permanente -- tribune tussen La Source en Eau Rouge ter vervanging van de oude endurancetribune.

Spa-Francorchamps organiseert dit jaar opnieuw enkele grote evenementen, waaronder de 6 uur van Spa-Francorchamps van het World Endurance Championship, de 8-uursrace voor motoren, de 24 uur van Spa-Francorchamps en de Formule 1 Grand Prix van België. De toekomst van de Formule 1 in België stond lange tijd onder druk, maar vorig jaar wist Spa een contract voor 2024 en 2025 af te dwingen. De Formule 1 waarschuwde meerdere Europese circuits dat zij met de tijd moesten meegaan en dus de faciliteiten moesten voorzien van een upgrade, wilden zij nog in aanmerking komen voor een plek op de kalender. Mede door de renovaties en de investering in meer entertainment voor de fans langs de baan kreeg Spa-Francorchamps een contract voor twee jaar nadat het eerst nog maar een contract voor één jaar kreeg in 2022.