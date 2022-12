Spa-Francorchamps breidt verder uit met nieuwe tribunes

Spa-Francorchamps ging afgelopen jaar al flink op de schop, maar het is nog niet klaar. Vanaf La Source tot aan Raidillon komen nieuwe tribunes, waarvan er één overdekt is. Het onoverdekte gedeelte biedt ruimte voor nog eens 3.139 autosportfans. Het overdekte gedeelte krijgt 4.104 plaatsen, met 40 klapstoelen. Mensen die een kaartje voor dit gedeelte aanschaffen, krijgen zicht op La Source, de oude Formule 1-pitstraat en Raidillon. Daarnaast komt er een ruimte die in twee ruimtes is op te delen en nog eens 3.700 mensen kan bergen. De verbouwing is 10 oktober al gestart. Het circuit streeft ernaar om deze in april 2023 af te ronden. Spa-Francorchamps krijgt door de nieuwe tribune in totaal 16.000 zitplaatsen. De rest van de toegangskaarten voor diverse evenementen is general admission.

"Ik ben zeer blij dat ik onze bezoekers opnieuw gemoderniseerde faciliteiten in het Endurance-gebied kan aanbieden", aldus Amaury Bertholomé, algemeen directeur van het circuit in de Belgische Ardennen. "Met de werkzaamheden die tijdens de winterstop van 2022-2023 worden uitgevoerd gaat het circuit verder om de faciliteiten verder te verbeteren en met het acteren op het hoogste mondiale niveau. De veranderingen in de paddocks maken ook deel uit van de investering die nodig is om onze organisatoren van events en sportwedstrijden in de best mogelijke faciliteiten te ontvangen."

Eind 2021 ging het circuit tijdelijk dicht voor een grote verbouwing. Op Raidillon werd een nieuwe tribune gebouwd en diverse uitloopstroken op het circuit werden verlengd. Het kostte de organisatie zo'n 25 miljoen euro. Niet alleen verbeterde Spa-Francorchamps de veiligheid, ook maakte het de terugkeer van FIM-evenementen als de 24 uur van Spa voor motoren mogelijk. De belangrijkste race op het circuit is natuurlijk de Formule 1. Ook het World Endurance Championship reist jaarlijks naar de baan af. De toekomst van F1 op Spa stond op losse schroeven. 2022 leek voorlopig het laatste jaar te worden dat Spa de klasse zou ontvangen. Door moeizame onderhandelingen met Kyalami rijdt F1 echter ook in 2023 op het legendarische circuit in de Ardennen.