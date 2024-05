Topartiesten treden op tijdens nieuwe Dutch GP Super Friday

De bezoekers van de Formule 1 Grand Prix van Nederland hebben zich de afgelopen jaren geen moment hoeven vervelen. Dat zal ook in 2024 het geval zijn. De organisatie heeft opnieuw een groots spektakel opgezet, met nog meer entertainment, show en actie op en naast de baan. Al voor de eerste vrije training op vrijdag is er een openingsshow in de Fanzone. Hier geven meerdere Formule 1-coureurs acte de présence. Sfeermaker Snollebollekes sluit de show af. Aan het einde van de actiedag volgen nog meer optredens, met onder meer DI-RECT en Armin van Buuren.

Sportief directeur Jan Lammers “We zetten met Super Friday dit jaar een extra stap en blijven daarmee vernieuwen om onze fans een geweldige ervaring te bieden op en naast de baan. Dit met een compleet vernieuwd programma, met racespektakel wat je van ons gewend bent en een line-up aan spectaculaire optredens van o.a. Armin van Buuren en DI-RECT. Kortom, spektakel voor alle families, doorgewinterde F1-fans, maar ook voor de nieuwe groep fans die zich tot de Formule 1 aangetrokken voelen.”

Om Super Friday zo toegankelijk mogelijk te maken voor alle fans, krijgen alle, bij de Dutch Grand Prix geregistreerde, fans binnenkort een persoonlijke aanbieding om tickets voor de Super Friday aan te schaffen. De verwachting is dat de tickets snel uitverkocht zijn gezien de bijzondere line-up en het volle raceprogramma.