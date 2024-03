De snelste en langzaamste bochten op de F1-kalender

De Formule 1 doet in het seizoen 2024 liefst 24 circuits: een recordseizoen voor de sport. Op deze circuits is een aantal iconische bochten te vinden, waaronder de Loews hairpin in Monaco en de Eau Rouge/Raidillon-combinatie in Spa. Elk circuit op de kalender heeft zijn eigen unieke lay-out, met verschillende bochten die geliefd (en gehaat) zijn bij coureurs en fans.

Hier is alles wat je moet weten over de langzaamste en snelste bochten van de Formule 1-kalender, volgens gegevens van Mercedes.

Wat zijn de langzaamste bochten in de Formule 1?

Circuit van Monaco - Loews Hairpin - 45 kilometer per uur

Het zal niemand verbazen dat de langzaamste bocht op een F1-circuit de Loews Hairpin op het Circuit de Monaco is. De bocht is een van de meest iconische op de F1-kalender. De auto's gaan op zeer lage snelheid door de lange doordraaier en sommige coureurs moeten met één hand sturen om door de bocht te komen. De snelheid in de bocht ligt rond de 45 km/u, volgens Mercedes.

Bocht 6 staat vooral bekend als de Loews Hairpin, naar de oorspronkelijke naam van het hotel dat aan de buitenkant van de bocht staat. Sindsdien is de naam echter veranderd in Fairmont Hairpin, hoewel dit niet zo algemeen bekend is. Het hotel werd gebouwd op de locatie van het eerste treinstation van Monaco en de bocht heette oorspronkelijk Station Hairpin. Het Loews Hotel opende zijn deuren in 1975 en de naam van de bocht werd aangepast aan die van het hotel. Tussen 1998 en 2004, toen het hotel werd omgedoopt tot het Monte Carlo Grand Hotel, kreeg de bocht een korte tijd de naam Grand Hotel Hairpin. In 2004 werd het hotel verkocht aan Fairmont Hotels and Resorts, vandaar de nieuwe naam Fairmont Hairpin.

Circuit van Monaco - Nouvelle Chicane & Anthony Noghes - 55 kilometer per uur

De Nouvelle Chicane en de Anthony Noghes-bocht waren de twee op één na langzaamste bochten in de Formule 1 tijdens het seizoen 2023, met een topsnelheid van slechts 55 kilometer per uur. De Nouvelle Chicane in bochten 10 en 11 bevindt zich na de uitgang van de tunnel, waar auto's de jachten aan de waterkant passeren. De bocht heette vroeger de Chicane du Port, tot hij in de jaren 80 de huidige naam Nouvelle Chicane kreeg. De bocht is ook een van de weinige plekken op het circuit van Monaco waar ingehaald kan worden.

De Anthony Noghes-bocht is bocht 18 op het circuit en de laatste bocht voordat coureurs vol gas naar de start/finishlijn rijden. De bocht was vroeger een haarspeldbocht met de naam Gazometre, maar werd in de jaren 70 opnieuw ontworpen en hernoemd naar Anthony Noghes, de oprichter van de Grand Prix van Monaco.

Lewis Hamilton, Mercedes W14 Foto: Alessio Morgese

Marina Bay Street Circuit - Bocht 13 - 55 kilometer per uur

De hairpin in bocht 13 van het Marina Bay Street Circuit in Singapore is een van de langzaamste op de Formule 1-kalender met een snelheid van slechts 55 kilometer per uur in 2023. In 2015 werd de bocht verbreed om de inhaalmogelijkheden tijdens de race te vergroten.

Sinds 2008 wordt er een Grand Prix verreden op het stratencircuit, dat net als het Circuit de Monaco aan de haven ligt. Het circuit staat erom bekend dat er tot nu toe bij elke race minstens één keer een safety car in actie kwam, met 24 safety car-optredens in de veertien races die op het circuit zijn verreden.

Miami International Autodrome - Bocht 17 - 60 kilometer per uur

Het Miami International Autodrome heeft een van de langzaamste bochten op de F1-kalender. Bocht 17 heeft een snelheid van 60 kilometer per uur. De bocht is wederom een haarspeldbocht die ervoor zorgt dat auto's hun snelheid aanzienlijk moeten verlagen en hun stuur volledig moeten draaien om de bocht te kunnen nemen.

Miami is het enige circuit op de kalender met een bocht in de lijst met zowel de langzaamste als de snelste bochten in F1. Het circuit maakte zijn Formule 1-debuut in 2022 en is een speciaal gebouwd tijdelijk circuit bij het Hard Rock Stadium.

Circuit Gilles Villeneuve - Bocht 10 - 60 kilometer per uur

Bocht 10 op het Circuit Gilles Villeneuve in Canada, met snelheden van 60 kilometer per uur, is nog zo'n langzame bocht op de F1-kalender.

In 2002 werd de bocht dichter bij de chicane van bocht 8/9 geplaatst, waardoor er een geasfalteerde uitloopstrook kon worden toegevoegd in plaats van de eerder gebruikte gravel. In de bocht zijn verschillende lijnen mogelijk, wat inhalen op de apex of bij het uitkomen van de bocht bevordert.

Suzuka International Circuit - Bocht 11 - 60 kilometer per uur

De hairpin bocht 11 op het Suzuka International Circuit had in 2023 een snelheid van 60 kilometer per uur. De bocht is een lastige inhaalplek vanwege de flauwe bocht naar rechts net voor de remzone.

Liam Lawson, AlphaTauri AT04 Foto: Red Bull Content Pool

Wat zijn de snelste bochten in de Formule 1?

Las Vegas Strip Circuit - Bocht 17 - 315 kilometer per uur

De snelste bocht tijdens het F1-seizoen 2023 was bocht 17 op het Las Vegas Strip Circuit, met een topsnelheid van 315 kilometer per uur. Het stratencircuit was nieuw op de kalender in 2023 en is zo ontworpen dat de auto's verschillende monumenten, hotels en casino's in de stad passeren.

Bocht 17 is de laatste bocht op het circuit voordat de coureurs het rechte stuk opdraaien en is een van de twee snelste bochten op de kalender op het circuit in Las Vegas.

Las Vegas Strip Circuit - Bocht 13 - 310 kilometer per uur

Bocht 13 van het Las Vegas Strip Circuit is de op één na snelste bocht op de F1-kalender met een snelheid van 310 kilometer per uur. De bocht is het begin van een indrukwekkend deel van het circuit waar de auto's vol gas over het achterste rechte stuk van de Las Vegas Strip gaan. De coureurs nemen de bocht met hoge snelheid voordat ze aan een twee kilometer lang recht stuk beginnen.

Bezienswaardigheden na de bocht zijn onder andere de Venetiaanse gondeliers, de Eiffeltoren en de Bellagio-fonteinen.

Circuit de Spa-Francorchamps - Courbe Paul Frere & Blanchimont - 310 kilometer per uur

Circuit de Spa-Francorchamps in België heeft een aantal hogesnelheidsbochten die tot de snelste op de F1-kalender behoren. Bochten 16 en 17, ook wel bekend als Courbe Paul Frere en Blanchimont, hadden beide snelheden van 310 kilometer per uur tijdens het seizoen 2023.

Courbe Paul Frere is vernoemd naar de Belgische autocoureur en journalist Paul Frere, die in 2008 overleed. Frere nam deel aan elf Formule 1 Grands Prix en behaalde één podiumplaats tijdens zijn carrière. Hij won ook de 24 uur van Le Mans in 1960 met zijn teamgenoot Olivier Gendebien.

Courbe Paul Frere wordt gevolgd door Blanchimont - nog een bocht naar links - waar coureurs voluit kunnen gaan. Blanchimont betekent 'Witte Berg' of 'Bleke Berg' en verwijst naar de grote heuvel naast de bocht.

Blanchimont Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Jeddah Corniche Circuit - Bocht 26 - 305 kilometer per uur

Het Jeddah Corniche Circuit is een van de snelste circuits op de F1-kalender, maar verrassend genoeg komt slechts één bocht voor in de lijst van snelste bochten. Bocht 26 heeft een topsnelheid van 305 kilometer per uur in 2023 en is daarmee de op vier na snelste van alle F1-bochten.

Het 27 bochten tellende stratencircuit loopt langs de waterkant van de Rode Zee en is het op één na langste circuit op de F1-kalender. Bocht 26 is een flauwe bocht naar links, wat betekent dat coureurs minimaal moeten bijsturen en hun snelheid niet noemenswaardig hoeven te verlagen.

Baku City Circuit - Bocht 20 - 305 kilometer per uur

De laatste bocht van het Baku City Circuit is een van de snelste in de Formule 1. Bocht 20 haalt snelheden van 305 kilometer per uur. De bocht gaat over in het lange rechte stuk voorafgaande aan de start/finishlijn.

Omdat er vanaf bocht 16 geen scherpe bochten meer zijn, kunnen coureurs in bocht 20 vol gas geven voordat ze het rechte stuk op gaan. Het Baku City Circuit kwam in 2016 op de kalender en heeft slechts één jaar gemist, in 2020, vanwege de COVID-19 pandemie.

Circuit van Spa-Francorchamps - Bocht 2 - 305 kilometer per uur

Bocht 2 op Circuit de Spa-Francorchamps heeft een snelheid van 305 kilometer per uur en is de flauwe bocht naar rechts op het Belgische circuit vóór de Eau Rouge/Radillion-bochten.

De Eau Rouge/Radillion combinatie is de beroemdste bocht op het circuit. De eerste heeft zijn naam te danken aan het beekje van vijftien kilometer lengte dat onder de bocht door stroomt. Radillion staat vooral bekend als de steile bocht naar rechts en maakt deel uit van een serie bochten die door velen wordt beschouwd als de grootste uitdaging op de F1-kalender.

Miami International Autodrome - Bocht 10 - 305 kilometer per uur

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Foto: Andy Hone / Motorsport Images

In bocht 10 van het Miami International Autodrome werden in 2023 topsnelheden van 305 kilometer per uur gehaald. De flauwe bocht naar links is een razendsnelle zone die deel uitmaakt van de eerste van drie DRS-zones op het circuit.

Het circuit ligt vlak bij het Hard Rock Stadium in Miami Gardens, de thuisbasis van het NFL-team de Miami Dolphins. Het ontwerpteam testte 36 verschillende lay-outs met een simulatietest voordat het circuit met 19 bochten werd gecreëerd.

Formule 1-circuits langzaamste en snelste bochten

Elk circuit heeft zijn eigen unieke lay-out, waardoor de snelheden per race verschillen. Sommige circuits zijn notoir langzamer dan andere. Monaco is het langzaamste circuit op de F1-kalender met een gemiddelde topsnelheid van 150 kilometer per uur en een topsnelheid van 290 kilometer per uur. Omdat het circuit in de straten van Monaco is gebouwd, is het smal en zijn er weinig uitloopstroken. Monaco is zwaar bekritiseerd door coureurs over het aantal inhaalpogingen en de lage snelheid die nodig is voor de Loews Hairpin. Lewis Hamilton zei dat Monaco "niet echt racen" was en Fernando Alonso voegde eraan toe dat het circuit "extreem saai is. Ik bedoel, dit is waarschijnlijk de saaiste race ooit".

Het snelste circuit op de F1-kalender is Autodromo Nazionale di Monza met een gemiddelde snelheid van 265 kilometer per uur en een topsnelheid van 362 kilometer per uur. Het circuit wordt vaak de Temple of Speed genoemd. Het circuit heeft bochten zoals de Curva Grande en de Parabolica en staat sinds 1950 op de F1-kalender.

Hier zijn de gemiddelde bochtensnelheden volgens Mercedes: