Renault is een intern onderzoek gestart naar de toekomst van de F1-motorenfabriek in Viry-Chatillon. Het is steeds aannemelijker dat de stekker uit het motorenproject wordt getrokken. Motorsport.com heeft vernomen dat het personeel in de Franse fabriek eerder vandaag op de hoogte is gebracht van de ontwikkelingen. Er is nog geen definitieve beslissing genomen, maar het doel van het onderzoek is om te zien hoe de fabriek deel kan blijven uitmaken van Renaults automotive- en autosportactiviteiten als het F1-project wordt beëindigd. Men wil zich met name op nieuwe technologieën richten, om de toekomst van de fabriek veilig te stellen. Dit kan onder meer betrekking hebben op de ontwikkeling van waterstofaandrijving, naast het ontwikkelen van betere batterijtechnologie. Met deze veranderingen zouden de personeelsleden die momenteel werken aan het F1-project een toekomst binnen Renault hebben.

Hoewel er al maanden geruchten gaan dat Renault de stekker uit het F1-project wil trekken, is deze ontwikkeling een eerste stap dat men nu echt vaart zet achter het plan. Flavio Briatore, de nieuwe adviseur van Alpine F1, heeft naar verluidt een doorslaggevende rol gespeeld om het management te overtuigen om afscheid te nemen van het eigen motorenproject en verder te gaan als klantenteam. Zoals eerder vandaag onthuld, nadert Alpine een deal met Mercedes. Het merk met de ster zou naast power units ook de achterwielophanging en versnellingsbak gaan leveren, mogelijk al per 2025.

Wanneer Renault definitief stopt met het produceren van F1-motoren, is dat een historisch moment. De Franse fabrikant is sinds 1977 in enige vorm - ofwel als fabrieksteam of als motorleverancier - actief geweest in de sport. Renault wil niet reageren op de gebeurtenissen in Viry-Chatillon.