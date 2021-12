F1-coureurs verward over slotfase in Grand Prix van Abu Dhabi

Williams-coureur Nicholas Latifi schoof met nog vijf ronden te gaan in de muur. De wedstrijdleiding besloot de safety car naar buiten te sturen. Max Verstappen stoof naar binnen om een set zachte banden op te halen, terwijl Lewis Hamilton op de baan bleef. Bij het samenkomen van het Formule 1-veld zaten er tussen beide heren diverse coureurs met een ronde achterstand. In eerste instantie besloot wedstrijdleider Michael Masi deze niet tussen het duo weg te halen, maar met nog een ronde te gaan mochten die plots wel de safety car voorbij. Ook werd meteen aangegeven dat de neutralisatie zou worden afgebroken, waardoor een sprintrace van een enkele ronde volgde.

McLaren-coureur Lando Norris zat pal achter Hamilton en had niet helemaal in de gaten wat er gebeurde toen het groene licht kwam. "Ik had niet door dat het om de [vijf] auto's tot aan Max ging. Duidelijk was dus dat het een gevecht zou worden. Dit werd ongetwijfeld gedaan voor de televisie[kijkers] en het resultaat", aldus de Brit. "Het is in ieder geval niet aan mij om te oordelen over de eerlijkheid van de situatie. Soms laten ze [de wedstrijdleiding] je gaan en soms niet. Het is fifty fifty. Eerst mochten we niet passeren en toen ineens moesten we dat wel doen voor het ingaan van de laatste ronde. Daar werd ik door verrast."

Ik dacht: zal ik Verstappen en Hamilton nog inhalen? Daniel Ricciardo

Kort achter de McLaren-coureur zat de Spanjaard Fernando Alonso. Ook de tweevoudig kampioen snapte het verloop niet. "Bij het zien van de safety car dacht ik dat we er langs mochten. Dat is in ieder geval wat er normaal gebeurt. Je ziet het groene licht, ontdoet je van een ronde achterstand en ze doen het [groene licht] weer uit. Echter bleef dat licht nu uit en na twee rondjes zijn mijn engineer dat we niet mochten inhalen. De posities zouden zo blijven", vertelt de Alpine-coureur. "Plots kwam een bocht later wel groen licht, dus ik zei meteen dat het groene licht er wel was. Zij zeiden: 'Ja, ja. Je mag nu inhalen. Ga achter Norris aan'. Ik volgde Norris, maar het was heel verwarrend."

Ook Ferrari-coureur Charles Leclerc vond de gang van zaken in de slotfase vreemd. "Een ronde voor de herstart mochten we de leider voorbij en daarna zaten we in niemandsland", aldus de Monegask. "Ik was volgens mij met Esteban [Ocon] in gevecht voor de negende positie. Eerst mocht ik mezelf dus niet van een ronde ontdoen en op het laatste moment mocht het wel. Het was vreemd."

Bij de coureurs die tussen Verstappen en Hamilton zaten waren er dus grote vraagtekens, maar ook achter de Nederlander was niet helemaal duidelijk wat de bedoeling was. Daniel Ricciardo zat met zijn McLaren achter zijn voormalig teamgenoot en zag tot zijn verbazing diverse mensen Hamilton inhalen. "Toen mij werd verteld dat ik niet mocht inhalen was ik in de war. Tot op dat moment vond ik de situatie eerlijk, want Lewis had een enorme voorsprong opgebouwd en Max reed op nieuwere banden. Max moest dus eerst de andere auto's voorbij", aldus Ricciardo. "Plots zag ik mensen inhalen en meteen vroeg ik of ik datzelfde moest doen. Volgens mij zei Tom [Stallard] tegen mij: 'Nee, blijf waar je zit.' Ik zat dus echt op de voorste rij in de laatste ronde. Ik stond op nieuwere zachte banden en dacht voor de gein: zal ik ze allebei inhalen? Om eerlijk te zijn ben ik sprakeloos. Ik heb geen idee wat ik ervan vind en moet eerst maar bekijken hoe dit tot stand is gekomen."

Voor Carlos Sainz stond de druk ook vol op de ketel in de slotfase. De Spaanse Ferrari-man was in gevecht met Valtteri Bottas om de derde positie. Daarachter bevonden zich de heren van AlphaTauri op mediums, terwijl Sainz zelf op gebruikte harde banden stond. Tot zijn verbazing haalden alle heren tussen Hamilton en Verstappen de safety car in, maar mochten Ricciardo en Aston Martin-coureur Sebastian Vettel dit niet. Zij zaten op dat moment achter de nieuwe wereldkampioen en dus net voor Sainz.

"Het was een aparte situatie", zegt Sainz. "Eerst werd tegen mij gezegd dat de mensen voor mij zich niet mochten ontdoen van een ronde achterstand en ineens mocht dat wel. Vervolgens bleven de McLaren van Ricciardo en een Aston Martin-auto wel voor mij en achter de leiders zitten. Bij de herstart moest ik dus tegen die twee racen en was ik ook nog in gevecht om de derde positie. Dit heb ik nog niet meegemaakt. Het voelde raar en is iets wat bekeken moet worden. Het kostte me bijna een podium."