VIDEO: Slordige spin voor Liam Lawson in VT3 F1 Mexico

De tweede Formule 1 Grand Prix van de waarheid is voor Liam Lawson niet geheel spetterend begonnen. Teamgenoot Yuki Tsunoda was vrijdag de sneller van de twee RB's, op zaterdag maakt de Nieuw-Zeelander een slordig foutje in de derde vrije training. Bij het uitgaan van het stadiongedeelte in Mexico spint de 22-jarige coureur, een paar meter nadat hij al bijna een keer zijn auto achterstevoren zette.