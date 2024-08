Uralkali liet na de Grand Prix van Nederland beslag leggen op de inboedel van Haas F1 Team. Het team had nog niet voldaan aan een betalingsverplichting van een Zwitserse rechter, die de formatie van ondernemer Gene Haas oplegde dat een deel van het vooruitbetaalde sponsorgeld over 2022 terugbetaald moest worden. Ook moest Haas nog een Formule 1-bolide uit 2021 leveren aan het bedrijf. Hoewel de renstal verklaarde dat er vrijdag al betaald was, bleef een officiële bevestiging uit en werd er in Zandvoort beslag gelegd op de inboedel. Het hield in dat de trucks van het team maandagochtend nog op Circuit Zandvoort stonden, terwijl de concurrentie al naar Monza afreisde voor de Italiaanse Grand Prix van komend weekend.

Er is nu echter een doorbraak bereikt in de situatie, zo meldt Uralkali in een persbericht. "Uralkali bevestigt dat we het volledige door Haas F1 Team verschuldigde bedrag hebben ontvangen (inclusief rente en fees) na de uitspraak van het Zwitserse arbitragehof", opent de kunstmestproducent de verklaring. "We hebben ook de raceauto geïnd die ons verschuldigd is volgens de voorwaarden van de sponsorovereenkomst. Als zodanig heeft Uralkali de Nederlandse autoriteiten geïnformeerd dat ze de activa van Haas bij wijze van voorlopige maatregel kunnen vrijgeven. Haas is vrij om deze activa uit Nederland te halen."

Dat houdt dus in dat trucks van Haas met enige vertraging alsnog op pad kunnen richting Noord-Italië. Het Amerikaanse Formule 1-team bevestigt dat zelf ook. "Uralkali heeft nu een bevestigde bon van de financiële overdracht van afgelopen vrijdag en dus hebben onze trucks groen licht gekregen om Nederland te verlaten en onmiddellijk op weg te gaan naar Italië", meldt de renstal in een korte verklaring.

Met de bevestiging dat het verschuldigde geld is overgemaakt en dat de F1-bolide eveneens is opgehaald, komt er eindelijk een einde aan het slepende conflict tussen Haas en Uralkali. Dat conflict begon op 4 maart 2022, toen de samenwerking met de sponsor - en coureur Nikita Mazepin - eenzijdig werd beëindigd door het Amerikaanse team wegens de inval van Rusland in Oekraïne. Er volgde juridisch gesteggel over of het contract met legitieme redenen werd beëindigd, maar ook over het door Uralkali vooruitbetaalde sponsorgeld over 2022. Het Zwitserse arbitragehof oordeelde in juni dat Haas in haar recht stond om het contract te beëindigen, maar werd wel opgedragen om het vooruitbetaalde sponsorgeld terug te betalen. Ook moest het team voldoen aan de contractuele verplichting om een F1-bolide uit 2021 te leveren aan Uralkali.