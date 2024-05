Waar de Formule 1 tegenwoordig onderverdeeld kan worden in de top-vijf en de rest, is dat in Miami wel anders. In de sprintkwalificatie was Mercedes niet goed genoeg voor een plek in Q3, in de reguliere kwalificatie was dat Aston Martin Racing. Zowel Lance Stroll als Fernando Alonso strandt in het tweede gedeelte van de sessie.